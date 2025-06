Home | Maltempo, allerta meteo per oggi 16 giugno: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo per oggi 16 giugno: le regioni a rischio.Il cielo torna a farsi minaccioso sull’Italia dopo giorni di caldo torrido. Un nuovo impulso instabile si appresta a colpire gran parte del Paese, riportando piogge, temporali e raffiche di vento. La situazione meteo si fa preoccupante, tanto da spingere la Protezione Civile a diramare un’allerta che coinvolge ben tredici regioni. Ma quali sono le aree più a rischio e cosa aspettarsi nelle prossime ore?

Maltempo sull’Italia: allerta meteo gialla su tredici regioni

Sono 13 le regioni dove, lunedì 16 giugno, scatta l’allerta gialla per rischio temporali, secondo quanto riportato nel Bollettino della Protezione Civile. Il fronte perturbato arriva in un momento delicato, dopo un lungo periodo di caldo anomalo che ha reso l’atmosfera ancora più instabile.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha spiegato che l’allerta riguarda fenomeni localmente intensi, con possibili criticità idrogeologiche. Non si escludono allagamenti improvvisi, caduta di alberi e disagi alla viabilità. “Invitiamo la popolazione alla massima prudenza e a seguire le indicazioni delle autorità locali”, si legge nella nota ufficiale.

Il vortice ciclonico responsabile dell’instabilità

A scatenare il peggioramento è un vortice ciclonico in quota, in arrivo dal nord Europa, che attraverserà l’Italia da nord a sud. Un cambiamento repentino dopo giorni di afa e temperature elevate, che in molte città hanno superato i 30°C. Il contrasto tra masse d’aria calda e fredda sarà il motore dei temporali intensi attesi nelle prossime ore.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, “la giornata di lunedì sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento al Nord, con rovesci anche violenti e rischio grandine. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull’Appennino e lungo l’Adriatico”. Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di vento e, localmente, forti grandinate.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva