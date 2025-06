Home | Maltempo, è allerta meteo per oggi 2 giugno: le regioni a rischio

Il clima sembra voler guastare la festa, e non ovunque il cielo sarà clemente. Mentre molte regioni d’Italia si preparano a celebrare oggi, 2 giugno, tra sole e caldo, il Nord dovrà fare i conti con un’atmosfera decisamente più turbolenta. Temporali, grandinate e un’allerta meteo gialla incombono su aree ben precise, proprio nel giorno della Festa della Repubblica.

Allerta meteo gialla: temporali su Trentino Alto Adige e Piemonte

La Protezione Civile ha diramato per oggi, 2 giugno, un’avvertenza ufficiale: allerta meteo gialla per rischio temporali su parte del Nord Italia. Le regioni coinvolte sono il Trentino Alto Adige, con particolare riferimento alla Provincia Autonoma di Bolzano, e il Piemonte, in numerose sue aree settentrionali.

Lunedì 2 giugno: atteso maltempo

La valutazione parla chiaro: “ordinaria criticità per rischio temporali”, una classificazione che impone comunque attenzione, soprattutto in vista delle celebrazioni all’aperto. Nelle zone interessate, i fenomeni potrebbero risultare anche intensi, con rovesci localizzati, raffiche di vento e possibili grandinate, specialmente nelle ore pomeridiane. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per le altre regioni italiane.

