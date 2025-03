Maltempo, sabato di paura: allerta e incubo alluvioni. Scuole e uffici chiusi. Il primo fine settimana di Primavera sarà caratterizzato da una nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Penisola. Vediamo nel dettaglio le regioni in cui la situazione si prospetta più critica. (Continua a leggere dopo la foto…)

Meteo, previsto un weekend di maltempo

Una intensa perturbazione proveniente dalla Spagna ha raggiunto il Nord già dalla serata di venerdì 21 marzo 2025 portando le prime piogge e facendo così tardare l’atteso inizio della bella stagione. A partire da oggi, sabato 22 marzo, il maltempo si estenderà anche alle regioni centrali, mentre entro la serata di domenica 23 marzo è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Il prospetto ha già messo in allarme alcune regioni per le quali è stato pubblicato un bollettino della protezione civile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per le diverse regioni da settentrione a meridione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Maltempo al nord: incubo nubifragi

Nel corso del weekend la perturbazione proveniente dalla penisola Iberica porterà precipitazioni abbondanti e temporali. Sabato sono attese piogge moderate sul Centro-Nord, con un peggioramento più marcato nella notte e nubifragi in arrivo su Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. I venti di Scirocco soffieranno intensamente, rendendo i mari molto mossi.

