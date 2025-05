Malore a cena, muore bambina di 6 anni: il dramma davanti ai genitori

Una serata come tante, un pasto condiviso in famiglia, si è trasformata in una impensabile tragedia. Nulla lasciava presagire che quella cena sarebbe stata l’ultima. Una bambina di soli sei anni si è spenta nel cuore della notte, lasciando una famiglia devastata e un’intera comunità sotto shock.

Malore improvviso durante la cena

Un malore improvviso ha colto di sorpresa una bambina di sei anni mentre era a tavola con i genitori nella loro abitazione a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. La piccola ha iniziato a star male senza preavviso e i genitori, colti dal panico, non hanno esitato un attimo: l’hanno caricata in macchina e si sono precipitati all’ospedale di Marcianise.

La bimba di 6 anni muore in ospedale

Purtroppo, il malessere si è rivelato più grave del previsto. La bambina è rimasta sotto osservazione per ore, ma alle 4 del mattino il suo cuore ha smesso di battere. Secondo quanto riportato da Today.it, “si sente male durante la cena, i genitori la portano in ospedale e, dopo una notte in osservazione, il cuore della piccola di sei anni smette di battere alle 4 del mattino”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva