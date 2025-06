Si è conclusa un’ulteriore giornata di indagini sul caso Madeleine McCann, la bambina britannica scomparsa misteriosamente nel 2007 all’età di tre anni da un resort di Praia da Luz, in Portogallo. A distanza di 18 anni dal dramma, le ricerche sono state riavviate vicino a Lagos, pochi chilometri dal luogo della scomparsa. Questa zona, già oggetto di precedenti indagini, è stata nuovamente esaminata grazie a nuove prove che coinvolgono un sospettato tedesco. L’operazione ha visto l’impiego di una trentina di agenti, tra forze dell’ordine portoghesi e investigatori tedeschi.

Maddie MacCann scomparsa: le indagini

Le autorità stanno analizzando un possibile legame tra il caso e Christian Brueckner, un cittadino tedesco già condannato per reati sessuali. Al momento, non sono stati divulgati dettagli ufficiali sull’esito delle nuove ricerche, né sono state trovate prove concrete. Tuttavia, gli investigatori sembrano determinati a non tralasciare nulla, esplorando anche la pista che potrebbe collegare Brueckner alla sparizione di Maddie.

I sospetti degli agenti e le ricerche

Le ricerche si sono concentrate su ruderi, terreni rurali, due pozzi e alcune cisterne nei dintorni di Lagos, luoghi che Brueckner avrebbe frequentato o dove potrebbe aver vissuto. Il sospettato, da tempo al centro delle indagini, sta scontando una pena di sette anni per lo stupro di una turista americana anziana, avvenuto a Praia da Luz. La procura tedesca lo considera il principale sospettato per la sparizione e possibile omicidio di Maddie, ma finora non ha raccolto prove sufficienti per una formale accusa.

