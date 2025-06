Macron-Meloni, scoppia il caso durante il G7: cosa si sarebbero sussurrati

Al recente G7 di Kananaskis, in Canada, è successo qualcosa di inaspettato. Mentre i leader mondiali si concentravano su dichiarazioni e documenti, un momento intrigante è emerso, catturando l’attenzione dei media e del pubblico. Un breve ma intenso scambio tra due figure chiave della politica europea ha rapidamente varcato i confini della diplomazia, trasformandosi in un vero e proprio caso mediatico.

Il gesto che ha spiazzato tutti

In un’atmosfera carica di tensione attorno al tavolo della plenaria, la presidente del Consiglio italiano e il leader dell’Eliseo hanno condiviso una conversazione che sembrava tutto tranne che ordinaria. Le immagini diventate virali mostrano Emmanuel Macron chinarsi verso Giorgia Meloni, coprendosi la bocca con la mano, mentre lei lo osserva attentamente. Un dialogo che ha ignorato persino l’arrivo del presidente americano Donald Trump, proseguendo con espressioni via via più eloquenti.

La reazione di Meloni e il mistero delle parole

Le reazioni di Meloni sono state un misto di sorpresa e incredulità: occhi sgranati e mano sulla fronte, ma nessuna parola udibile. La conversazione non è stata captata da alcun microfono, lasciando spazio a speculazioni. Cosa avrà mai sussurrato Macron per suscitare una simile reazione? Il mistero rimane fitto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva