“Ma questa donna…”. Così Donald Trump accoglie Meloni: incredibile

Una frase pronunciata ad alta voce, un sorriso di sorpresa e lo sguardo dei leader mondiali puntato su di lui. Così Donald Trump, da pochi minuti sul palco del summit di Sharm el-Sheikh, ha trasformato un momento formale in una scena che ha fatto il giro del mondo.

Tra strette di mano e saluti istituzionali, l’ex presidente americano non ha resistito alla tentazione di commentare l’arrivo di Giorgia Meloni, sorprendendo tutti con un’uscita tanto inaspettata quanto clamorosa.

Il vertice internazionale e l’incontro con la premier italiana

Oltre venti capi di Stato e di governo si sono riuniti a Sharm el-Sheikh per discutere del processo di pace nella regione di Gaza. Tra le delegazioni più attese, quella italiana guidata da Giorgia Meloni, accolta con grande attenzione dai media internazionali.

Durante l’apertura del summit, la premier è salita sul palco accanto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, padrone di casa dell’evento.

Ed è proprio in quel momento che Trump, rivolgendosi a Meloni, ha esclamato davanti ai presenti: “Who’s this woman? Who’s this woman? A beautiful woman!” – “Ma questa donna… una donna bellissima!”.

Una battuta che ha strappato sorrisi e applausi, rompendo la tensione del momento e mostrando un Trump più ironico e spontaneo del solito.

“A beautiful woman”: il gesto che conquista il pubblico e spiazza i leader

Il tono scherzoso dell’ex presidente americano ha colto di sorpresa anche la stessa Meloni, che ha risposto con un sorriso diplomatico, mantenendo la calma nonostante la platea internazionale e le telecamere puntate.

I giornalisti presenti raccontano che la frase sia stata seguita da un breve scambio cordiale tra i due, prima della foto ufficiale con gli altri leader.

Il video, pubblicato da la Repubblica e rilanciato sui social con l’audio originale, ha rapidamente superato il milione di visualizzazioni. Nelle immagini, si vede Trump al centro del palco che, riconoscendo Meloni, la indica con il dito e pronuncia le parole che hanno infiammato i social.

