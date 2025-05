Home | Lutto per la famosa influencer, il figlio di 3 anni muore annegato

Era bastata qualche ora di silenzio per allarmare i fan più affezionati. Ma col passare dei giorni, l’assenza online di una delle voci più seguite di TikTok aveva cominciato a fare rumore. Niente storie, nessun aggiornamento, nemmeno un video della sua ormai iconica routine da mamma multitasking. Dietro quella sparizione digitale si celava una tragedia inimmaginabile, che solo ora sta venendo alla luce.

Una tragedia nel cuore della quotidianità

Secondo quanto riportato da People.com, il primo figlio dell’influencer americana è morto dopo essere annegato nella piscina del giardino di casa. Il dramma si sarebbe consumato il 12 maggio, ma la notizia è stata resa pubblica solo ora, dopo giorni di attesa e speranza. Il bambino, trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, non ce l’ha fatta. A darne conferma è stata la stessa rivista americana: il piccolo è morto il 18 maggio.

Chi era il bambino, volto noto anche sui social

Il piccolo Trigg, tre anni, era spesso protagonista nei video della madre, Emilie Kise che raccontava con autenticità e leggerezza la sua vita da genitore. Il 12 maggio è stato ritrovato privo di sensi nella piscina privata della loro abitazione a Phoenix, Arizona. Da lì, il trasferimento prima al Chandler Regional Medical Center, poi al Phoenix Children’s Hospital, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Senza successo.

