Lutto nello sport, il ciclismo piange il giovane campione

Un terribile e inaspettato lutto ha sconvolto il mondo dello sport e quello del ciclismo in particolare: Simon Millon, 24 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Tours. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Le prime ipotesi parlano di un malore improvviso, ma le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze della sua scomparsa.

🚨 Muere repentinamente el joven ciclista Simon Millonhttps://t.co/rrvKsljZhf — Diario SPORT (@sport) April 3, 2025

A dare la notizia è stata la sua squadra, il Guidon Chalettois, che martedì sera ha condiviso un messaggio di cordoglio: “La famiglia e tutti i Guidon Chalettois sono addolorati nell’annunciare la morte improvvisa di Simon Millon questo lunedì all’età di 24 anni. Oggi è un grande shock per noi, per i suoi familiari, gli amici e i compagni di squadra, ma tutti saranno desiderosi di onorare la sua memoria nelle prossime competizioni”.

Millon era il capitano della sua squadra, una delle più competitive della categoria National 1 in Francia, e nel corso della sua carriera dilettantistica aveva già collezionato successi importanti, tra cui le vittorie alla Manica Atlantica e al Tour des Deux-Sèvres.

Il club lo ha ricordato con parole commosse: “Oltre alle sue qualità sportive, Simon era generoso, combattivo, leale e molto apprezzato dai suoi compagni di squadra, dallo staff tecnico e dalla dirigenza del club”.

Anche il Comitato ciclistico dell’Indre-et-Loire, sua regione d’origine, ha voluto rendergli omaggio: “Simon era un giovane che sorrideva alla vita, era rispettoso e gentile. Manca già a tutti, non lo dimenticheremo mai”.

La scomparsa di Simon Millon ha scosso profondamente l’ambiente delle due ruote, lasciando un grande vuoto tra i suoi colleghi e i tifosi. A soli 24 anni, il suo sogno di emergere nel professionismo si è spezzato nel modo più tragico. Ora il mondo del ciclismo si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi compagni.

