Home | Lutto in Italia, il nostro Paese perde un grande artista

In una serata tranquilla, un grande artista ci ha lasciati, nel silenzio della sua dimora milanese. Uno dei più celebri scultori contemporanei italiani, la cui opera ha segnato un’era, si è spento alla vigilia di un compleanno significativo. La sua nascita, avvenuta in un piccolo borgo italiano, ha dato inizio a una vita dedicata all’arte, una vita che ha saputo unire tradizione e modernità in un linguaggio unico e affascinante.

La magia delle sfere di bronzo

Nel corso della sua carriera, ha creato alcune delle opere più iconiche del XX secolo. Le sue sfere di bronzo, incise con precisione, parlano un linguaggio universale, interrogando il tempo e lo spazio. Queste opere non solo adornano le piazze e i musei di tutto il mondo, ma sfidano anche la nostra comprensione della forma perfetta e della sua intrinseca rottura. Esse raccontano una storia di tensione tra la bellezza classica e la dissonanza moderna.

