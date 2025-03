È venuta a mancare all’età di 63 anni, dopo una breve ma intensa malattia, una delle personalità più stimate e innovative nel mondo culinario altoatesino. Autodidatta e profondamente radicata nel suo territorio, la famosa chef ha saputo trasformare una passione personale in una professione portata ai massimi livelli, guadagnandosi il rispetto di critici e colleghi. (Continua dopo le foto)

Bolzano, morta Anna Matscher: era l’unica chef stellata dell’Alto Adige

Insieme alla sua famiglia, Anna era alla guida del rinomato ristorante Zum Löwen a Tesimo, nella provincia di Bolzano. Il suo ristorante è un luogo dove la tradizione altoatesina si fondeva con l’eleganza della cucina d’autore. Nel 1997, il suo talento fu ufficialmente riconosciuto con l’assegnazione della stella Michelin. La donna è morta all’età di 63 anni a causa di una malattia. (Continua dopo le foto)

Anna Matscher e il suo percorso nella cucina

Anna Matscher ha scoperto il suo talento per caso, ma il suo cammino non è stato regolare. “La mia strada ha preso una deviazione improvvisa verso Vienna, dove a 18 anni ho imparato a fare la massaggiatrice. È stato lì, quasi per caso, che ho trovato la mia vera vocazione. Cucinare è molto più di una professione. È una passione che mi accompagna da quando ero bambina, trasmessami da mia madre e affinata attraverso anni di sperimentazione”, si legge sul suo sito ufficiale.

