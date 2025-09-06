“Deve essere operato”. Grave incidente in bici per il famoso allenatore, le sue condizioni

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain e fresco vincitore della Champions League, è stato coinvolto in un incidente durante un’uscita in bicicletta. Il tecnico è stato trasportato con urgenza in ospedale, dove i medici hanno riscontrato la frattura della clavicola, rendendo necessario un intervento chirurgico.

Following a cycling accident on Friday, Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique was treated by the emergency services and will undergo surgery for a fractured collarbone. The Club expresses its full support and wishes him a swift recovery. Further updates will be shared in… — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 5, 2025

Il comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain ha reso nota la situazione tramite una nota diffusa sui propri canali ufficiali. Nel comunicato si legge: “A seguito della caduta in bicicletta di venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato portato al pronto soccorso e sarà sottoposto a intervento chirurgico per la frattura della clavicola. Il Paris Saint-Germain esprime il proprio pieno sostegno a Luis Enrique e gli augura una pronta guarigione. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti a breve”.

Condizioni e tempi di recupero

Dalle prime informazioni, l’incidente non avrebbe provocato ulteriori complicazioni oltre alla frattura già diagnosticata. I tempi di recupero saranno definiti dopo l’operazione. Nel frattempo, il club francese ha ribadito la propria vicinanza all’allenatore, auspicando un rapido ritorno alle attività tecniche.

