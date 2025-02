Lorenzo Rovagnati, lo straziante ricordo della moglie al funerale

Ieri, venerdì 14 febbraio 2025, si sono celebrati i funerali di Lorenzo Rovagnati, erede e amministratore delegato della omonima azienda di salumi, morto in un tragico incidente in elicottero lo scorso 5 febbraio. Il rito si è celebrato nella parrocchia di San Martino, a Biassono. Tra la folla presente, c’era ovviamente la moglie dell’imprenditore, Federica Sironi. La moglie di Lorenzo Rovagnati ha letto un’emozionante lettera dedicata al defunto marito. (Continua dopo le foto)

La famiglia di Lorenzo Rovagnati

Lorenzo Rovagnati e Federica Sironi erano sposati dal 2009. La donna era al funerale del marito con Paolo e Beatrice, i due figli maggiori di pochi anni. Sofia invece, è nata il 12 febbraio scorso, soltanto una settimana dopo la morte di Lorenzo Rovagnati. L'uomo è morto una settimana prima del parto della moglie a causa di un incidente in elicottero avvenuto nella sua residenza di Castelguelfo, nel comune di Noceto, in provincia di Parma. Tutta la famiglia era presente al funerale e la moglie ha letto un ricordo straziante.

Lorenzo Rovagnati, la straziante lettera della moglie al funerale

“La notte è buia, ricorderò ogni giorno a Paolo e Beatrice chi sei stato, i bei momenti passati insieme. Quando è nata nostra figlia ti ho sentito vicino e grazie a questo ho trovato la forza di farcela. La vita è così fragile che pare un soffio, ma anche forte come la terza figlia, nata tre giorni fa che è stata il tuo ultimo dono. Ti sentivo al mio fianco anche martedì, non mi hai mai lasciato sola e sarà così anche in futuro”, le parole di Federica Sironi al funerale. Alla cerimonia erano presenti oltre mille persone. Proseguono le indagini sull’incidente nel quale hanno perso la vita Rovagnati e i due piloti.

