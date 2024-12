Lorenzo, la reazione alle voci sulla sua presunta omosessualità: come l’ha presa il gieffino

Nella puntata di ieri, lunedì 9 dicembre 2024, del Grande Fratello, Shaila Gatta ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla madre, Luisa, che ha fatto il suo ingresso nella casa per confrontarsi con la figlia. L’incontro è stato carico di emozioni, poiché Luisa ha colto l’occasione per offrire alcuni consigli su come affrontare il rapporto con Lorenzo Spolverato, compagno di Shaila all’interno del programma. Tuttavia, quello che doveva essere un momento di supporto ha preso una piega sorprendente quando Luisa, credendo di non essere ascoltata, ha fatto una rivelazione inaspettata.

La rivelazione della mamma di Shaila

La signora Luisa ha dichiarato alla figlia Shaila: “Lorenzo non è una brava persona. È gay, lo dicono tutti. Non ti ho detto niente”. Queste parole, che sono state, ovviamente, udite dalle telecamere, hanno immediatamente suscitato scalpore tra i telespettatori. Shaila, visibilmente sconvolta, non si aspettava una tale rivelazione dalla madre, e dopo la puntata è scoppiata in lacrime e ha cercato conforto nel compagno.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva