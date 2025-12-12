x

L’Olimpia Milano vola in Europa, Panathinaikos al tappeto al Forum

L’Olimpia Milano può sorridere. Il Forum di Assago conferma di non essere terra di conquista per le squadre greche. Dopo l’Olympiacos, anche il Panathinaikos cade sotto i colpi di Milano, incapace di arginare l’ottimo attacco dei padroni di casa. Decisive le percentuali dall’arco e da due: 12/21 da 2 e 17/33 da 3, con 20 assist totali per i ragazzi di Poeta.

Ottava vittoria in 15 gare di Eurolega, mentre gli uomini di Ataman subiscono la seconda sconfitta consecutiva in Europa, la sesta stagionale, nonostante i 17 punti di Nunn e i 19 di Sloukas.

Milano mette subito pressione sulla palla e prova a pungere in penetrazione, ma i greci, grazie alla maggiore fisicità sotto canestro, piazzano un break di 12-0 in apertura, innescando Faried e sfruttando le penetrazioni di Sloukas.

La reazione dell’EA7 arriva con Brooks e Guduric, che spostano gli equilibri nel secondo quarto. Chiudendo meglio l’area in difesa e costruendo tiri in ritmo, Milano si porta a +16 al 18’ (52-36), grazie soprattutto all’esplosione di Brooks, autore di 20 punti con 6/9 da tre all’intervallo.

Il secondo tempo vede l’Olimpia partire con la stessa energia, forzando palloni persi al Panathinaikos e capitalizzando con LeDay e Shields, sia in transizione sia dall’arco, toccando il +23 al 24’ (67-48) e consolidando il vantaggio fino a 80-57 a pochi secondi dal 30’.

Nel quarto quarto, il copione non cambia: Milano gestisce il vantaggio, continua a colpire da tre e resiste al tentativo tardivo dei greci di rientrare, chiudendo 96-89. Sesta vittoria nelle ultime otto gare di Eurolega, confermando l’EA7 come una delle squadre in lotta per i play in.

