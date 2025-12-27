Liverpool-Wolves: Statistiche, numeri e quote Premier League

Il confronto tra Liverpool e Wolves, in programma sabato 27 dicembre alle ore 16 presso l’Anfield Stadium, rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Premier League. Si tratta di una sfida che, oltre ad avere un peso cruciale nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali, mette di fronte due squadre con stati di forma e ambizioni molto differenti. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su diverse piattaforme, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire il match ovunque si trovino e di consultare statistiche dettagliate in tempo reale.

Il momento delle squadre e il contesto di Liverpool-Wolves

Il Liverpool si presenta a questa sfida dopo un periodo di ripresa che lo ha riportato in piena corsa per un posto in Champions League. Nelle ultime cinque giornate di campionato, la squadra allenata da Arne Slot ha raccolto 11 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte. Successi di rilievo sono arrivati contro squadre competitive come Brighton e Tottenham, che hanno permesso ai Reds di agganciare la quarta posizione insieme a Chelsea e Manchester United. Il momento positivo sembra aver rinvigorito un gruppo che aveva sofferto nelle prime fasi del torneo e che ora punta a consolidare la propria presenza tra le grandi del calcio inglese.

Di tutt’altro tenore la situazione dei Wolves, ultimi in classifica con soli 2 punti ottenuti e ancora a secco di vittorie in questa edizione della Premier League. La squadra di Wolverhampton versa in una crisi profonda, testimoniata non solo dalla posizione in graduatoria, ma anche dai numeri: 9 gol fatti e ben 37 subiti, il che ne fa la peggior difesa e il peggiore attacco del campionato. L’ultima affermazione risale addirittura al 23 settembre 2025 in EFL Cup contro l’Everton; da allora, la serie di sconfitte consecutive è salita a undici, lasciando poche speranze di salvezza a meno di un’improbabile inversione di tendenza nel girone di ritorno.

Statistiche comparative tra Liverpool e Wolves: forma recente e precedenti

Analizzando il momento delle due squadre emergono alcune differenze sostanziali:

Liverpool ha conquistato 11 punti nelle ultime 5 gare, segnando con regolarità e mostrando solidità difensiva nelle partite più recenti.

ha conquistato 11 punti nelle ultime 5 gare, segnando con regolarità e mostrando solidità difensiva nelle partite più recenti. I Wolves hanno ottenuto solo 2 punti in tutto il campionato e non vincono da oltre tre mesi, evidenziando difficoltà sia in fase realizzativa che difensiva.

Storicamente, le sfide tra Liverpool e Wolves hanno spesso visto prevalere la formazione di casa. L’Anfield Stadium rappresenta da sempre un fortino difficile da espugnare, e i precedenti più recenti confermano questa tendenza: nelle ultime stagioni, i Wolves sono riusciti raramente a portare a casa punti da Liverpool.

Le quote principali del match Liverpool-Wolves

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote nettamente sbilanciate a favore dei padroni di casa. Il successo del Liverpool viene generalmente quotato con valori molto bassi, a testimonianza della netta differenza di rendimento tra le due squadre. Di seguito una tabella indicativa delle quote principali offerte dai bookmaker:

Esito Quota media Vittoria Liverpool 1.20 Pareggio 6.00 Vittoria Wolves 15.00

Queste cifre riflettono l’attuale differenza di valori e di forma tra le due compagini. Le quote per il segno “2” (vittoria Wolves) sono particolarmente alte, a sottolineare quanto sia considerata improbabile un’affermazione degli ospiti ad Anfield.

Tendenze e curiosità numeriche sulla sfida di Anfield

Dai dati stagionali emergono alcune curiosità utili per comprendere meglio la sfida:

Il Liverpool ha segnato in tutte le partite casalinghe di questo campionato.

ha segnato in tutte le partite casalinghe di questo campionato. I Wolves vantano la peggior difesa della Premier League , con una media di oltre due gol subiti a partita.

vantano la peggior difesa della , con una media di oltre due gol subiti a partita. La squadra di Arne Slot spesso sblocca le partite già nel primo tempo, mentre i Wolves tendono a subire gol nelle fasi iniziali degli incontri.

Questi trend mettono in evidenza la solidità offensiva dei padroni di casa e le difficoltà difensive degli ospiti, elementi che potrebbero caratterizzare anche la sfida di sabato.

In conclusione, Liverpool-Wolves rappresenta un confronto tra una formazione in piena ripresa e una in grave difficoltà. Le statistiche e le quote dei bookmaker riflettono l’ampio divario tra le due squadre, suggerendo un match a forte trazione rosso. Sarà interessante osservare se il campo saprà confermare questi dati oppure riservare sorprese.