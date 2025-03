Liverpool-Southampton: pronostico e statistiche di Premier League

L’incontro tra il Liverpool e il Southampton, previsto per sabato 8 marzo ad Anfield, rappresenta un classico confronto testa-coda della Premier League. Mentre i Reds continuano la loro corsa verso il titolo, i Saints lottano disperatamente per evitare la retrocessione. Con una serie di prestazioni eccezionali, il Liverpool si è affermato come una delle squadre più temute del campionato, mentre il Southampton è chiamato a compiere un miracolo per risalire in classifica.

Statistiche e Pronostici: dominio del Liverpool

Il Liverpool, guidato da Arne Slot, ha dimostrato una forma eccezionale in questa stagione. Attualmente leader della classifica, i Reds hanno accumulato 67 punti in 28 giornate, grazie a 20 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta. Il loro attacco, capitanato da Momo Salah, è il migliore del torneo con 66 gol segnati. Salah, con 25 reti, è il capocannoniere della Premier League, seguito da Haaland del Manchester City con 20 gol. D’altro canto, il Southampton di Ivan Juric è in fondo alla classifica con soli 9 punti e rischia la retrocessione, essendo ben 13 punti sotto la zona salvezza. Le statistiche parlano chiaro: nelle ultime 10 partite, i Saints hanno ottenuto una sola vittoria e numerose sconfitte, evidenziando una difesa fragile e un attacco poco efficace.

Il pronostico è nettamente a favore del Liverpool. La squadra ha già battuto il Southampton con risultati significativi, come il 3-0 ripetuto in quattro occasioni. Le quote attuali mostrano un vantaggio per i Reds, con la vittoria casalinga quotata a 1.38 e il risultato esatto 3-0 a 7.80. Inoltre, la combo “Liverpool vincente + Over 3,5” è proposta a 1.72, mentre la possibilità di vedere Salah primo marcatore è quotata a 3.24.

In sintesi, il confronto tra Liverpool e Southampton si preannuncia sbilanciato a favore dei padroni di casa. I Reds continuano la loro marcia trionfale verso il titolo, mentre i Saints sembrano destinati alla retrocessione, salvo un’improbabile inversione di rotta nelle ultime giornate. Le quote delle scommesse riflettono chiaramente tale divario, con il Liverpool favorito per una vittoria netta.

