L’isola dei famosi, una naufraga costretta a ritirarsi per problemi di salute: cosa succede

Le dinamiche dell’Isola dei Famosi si complicano ancora. Una nuova assenza forzata ha colpito il cast dei naufraghi, sorprendendo pubblico e opinionisti. La comunicazione è arrivata nel corso della diretta della quarta puntata, andata in onda mercoledì 28 maggio, quando una delle protagoniste è apparsa in collegamento esterno dalla Palapa. Con voce affaticata ma determinata, ha aggiornato tutti sul suo stato di salute e sulla difficile decisione presa insieme allo staff medico.

Il ritiro di Carly Tommasini: la modella lascia l’Isola

È Carly Tommasini la concorrente costretta a dire addio – almeno temporaneamente – all’avventura honduregna. La modella, già assente nei giorni precedenti per accertamenti medici, ha rivelato di essere stata colpita da un malessere fisico fin dai primi momenti della sua permanenza sull’isola. «Due settimane fa ho avuto un primo acciacco, un primo problema, che speravo si sarebbe risolto», ha dichiarato Carly, visibilmente provata. Ma la situazione non è migliorata, anzi. «Due giorni dopo l’inizio del programma ho avuto un problema abbastanza grave», ha confessato.

Il racconto prosegue con il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli, decisione presa nella mattina stessa della diretta. «Abbiamo fatto degli accertamenti più specifici e abbiamo convenuto che, siccome il mio corpo in questo momento è molto debole, devo sospendere il mio percorso qui all’Isola», ha spiegato con evidente dispiacere. Per Carly, nota per la sua grinta e determinazione, interrompere un percorso avviato rappresenta una ferita personale, ma le condizioni fisiche non le hanno lasciato scelta.

