Caso Resinovich, ecco perchè il marito di Liliana va a processo: cosa sta succedendo

C’è un nuovo tassello da aggiungere nel caso sulla morte di Liliana Resinovich. Il marito, Sebastiano Visentin, finisce a processo. L’accusa, però, non è di omicidio. Il caso Resinovich, dunque, arriverà per la prima volta in Tribunale e vedrà come imputato il marito di Lilly. (Continua…)

Il caso Resinovich

Il caso sulla morte di Liliana Resinovich ha a lungo monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. La donna è stata trovata senza vita nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Il suo cadavere era posto in due grandi sacchi neri, mentre la testa era avvolta in due sacchetti di nylon trasparenti. La Procura ha aperto un’indagine e all’inizio le indagini si sono concentrate principalmente sul marito Sebastiano Visentin, in quanto è stato scoperto che Liliana Resinovich avrebbe coltivato una relazione extra-coniugale con l’amico di lunga data Claudio Sterpin e avrebbe voluto lasciare il marito. La Procura ha poi valutato l’ipotesi del suicidio, arrivando ad archiviare il caso ma la famiglia della donna si è opposta con fermezza. Ad oggi non sappiamo ancora come sia morta Liliana Resinovich. (Continua…)

Liliana Resinovich marito a processo

Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin, finisce a processo. L’accusa, però, non è di omicidio, bensì di diffamazione. Il caso sulla morte di Liliana Resinovich, però, arriverà per la prima volta in Tribunale. Ad accusare Visentin sono i vicini. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)