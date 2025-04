Domenica 27 aprile si terrà una delle classiche Monumento più amate del mondo ciclistico, la Liegi-Bastogne-Liegi: giunta alla sua 111esima edizione, la corsa delle Ardenne ha visto nascere grandi campioni e pagine di storia del ciclismo venire scritte sul suo tracciato. In occasione della prossima, attesissima Doyenne, andiamo allora a scoprire tutto su questa competizione, dalla sua storia al suo percorso, passando per i corridori più attesi.

🚴 Cos’è la Liegi-Bastogne-Liegi?

Nata nel 1892, è una delle cinque Classiche Monumento del ciclismo. Con i suoi 252 km tra salite, attacchi e discese tecniche, è conosciuta come “La Doyenne” (la Decana) per la sua longevità e prestigio.

Liegi-Bastogne-Liegi: origine e campioni storici

La Liegi-Bastogne-Liegi nasce verso la fine del XIX secolo: viene disputata per la prima volta infatti nel 1892 in seguito all’intuizione del club ciclistico di Liegi. Lo scopo principale era divulgativo, ossia dimostrare le potenzialità della bicicletta come mezzo di trasporto in un periodo storico in cui questa era ancora poco diffusa. Dopo soli due anni, il grande successo che avvolge la neonata competizione spinge gli organizzatori a trasformarla da amatoriale a professionale.

La corsa diventa ben presto nota per le sue le sue salite ripide e il grande impegno fisico richiesto ai partecipanti: storicamente, infatti, è una cosa amata dagli atleti completi, capaci si affrontare grandi inclinazioni e dotati di resistenza fisica e capacità di attacco. Tra i grandissimi campioni che hanno dominato la Liegi-Bastogne-Liegi non possiamo non menzionare Eddy Merckx, con 5 vittorie, e Alejandro Valverde e Moreno Argentin con 4.

ll percorso della Liegi-Bastogne-Liegi

Approfondiamo ora il tracciato della Liegi-Bastogne-Liegi, lungo 252 kilometri. Sono 7 i km in meno all’ultima edizione, ma questo non influisce sulla difficoltà della gara e soprattutto della sua seconda metà. Dopo la partenza dal Quai des Ardenne, la corsa comincerà, come gli appassionati ben sanno, su strade mosse ma non eccessivamente dure in direzione Bastogne. La prima difficoltà arriva alla Côte de Saint-Roch dopo soli 70 chilometri di corsa. Erano più di venti anni questo tratto non interveniva così presto nella gara. Poco dopo, a 83,5 km, si arriva alla celebre rotonda di Bastogne, per poi raggiungere il Col de Haussire, porta d’ingresso al lungo falsopiano che conduce alla Baraque de Fraiture. Questo è il punto più alto del percorso, posizionato a 649 metri sul livello del mare.

A questo punto, si entra nel vivo della gara: la discesa dalla Baraque de Fraiture segna infatti l’inizio della sua parte più intrigante. Fino alla Côte de Mont-Le-Soie ci sarà una lotta continua per la testa della gara, ed è essenziale gestire al meglio le forze: dal chilometro 156 al chilometro 192, infatti, c’è uno dei tratti più duri della competizione, con la Côte de Wanne, la Côte de Stockeu e la Côte de Haute-Levée nel tratto di 26 kilometri. Arriva, poi, la alita più lunga, Col du Rosier.

A 34 chilometri dal traguardo i corridori si troveranno poi in cima a La Redoute, che prepara i corridori ad altre due côtes. L’ultima, grande difficoltà è rappresentata dalla Côte de la Roche-aux-Faucons: 1,3 chilometri con una pendenza dell’11 per cento.

Per riassumere, ecco tutte le côtes in programma:

Côte de Saint-Roch (1 km all’11,2%)

Col de Haussire (3,9 km al 6,8%)

Côte de Mont-le-Soie (1,9 km al 7,7%)

Côte de Wanne (3,6 km al 5,1%)

Mur de Stockeu (1,1 km al 11,9%)

Côte de la Haute-Levée (2,2 km al 7,5%)

Col du Rosier (4,5 km al 5,9%)

Côte de Desnié (1,7 km al 7,8%)

Côte de La Redoute (1,6 km al 9,4%)

Côte des Forges (1,3 km al 7,8%)

Côte de la Roche-aux-Faucons (1,4 km al 11,4%)

Tabella altimetrica delle côtes 2025

Salita Distanza Pendenza Media Côte de Saint-Roch 1 km 11,2% Col de Haussire 3,9 km 6,8% Côte de Mont-le-Soie 1,9 km 7,7% Côte de Wanne 3,6 km 5,1% Mur de Stockeu 1,1 km 11,9% Côte de la Haute-Levée 2,2 km 7,5% Col du Rosier 4,5 km 5,9% Côte de Desnié 1,7 km 7,8% Côte de La Redoute 1,6 km 9,4% Côte des Forges 1,3 km 7,8% Côte de la Roche-aux-Faucons 1,4 km 11,4%

Liegi-Bastogne-Liegi 2025: i favoriti

⭐ Favoriti 2025

Tadej Pogacar – campione in carica, già vincitore nel 2021

– campione in carica, già vincitore nel 2021 Remco Evenepoel – vincitore 2022 e 2023, rivale diretto

– vincitore 2022 e 2023, rivale diretto Mattias Skjelmose – outsider di lusso

– outsider di lusso Thomas Pidcock – pronto a sorprendere sulle Ardenne

Per quanto riguarda i favoriti della gara maschile non si può non cominciare da Tadej Pogacar. Lo sloveno non solo è probabilmente il miglior ciclista in circolazione, ma è anche il campione in carica della Doyenne, gara che ha vinto anche nel 2021. A mettergli i proverbiali bastoni tra le ruote ci proverà in primis Remco Evenepoel, il suo avversario più temibile e trionfatore delle edizioni 2022 e 2023. Segnaliamo anche i nomi di Mattias Skjelmose e Neilson Powless, mentre tra i vari outsider fate attenzione a Thomas Pidcock, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe, Alex Aranburu, Dylan Teuns, Santiago Buitrago e Pello Bilbao.

Dove vedere la Liegi-Bastogne-Liegi 2025

Ora che sapete tutto sulla Liegi-Bastogne-Liegi maschile, non vi resta che scoprire dove vedere la Doyenne: la gara sarà trasmessa su Eurosport e Discovery+ con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 12.30. Anche la corsa femminile verrà trasmessa sui medesimi canali, a partire dalle 16.45 e con il commento di Pietro Pisaneschi e Ilenia Lazzaro.