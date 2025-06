Leo Messi, clamoroso litigio in Coppa America: sfiorata la rissa (VIDEO)

Non è usuale vedere Leo Messi coinvolto in una quasi-rissa. Ma la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 fra Argentina e Colombia (terminata 1-1) ha offerto un finale ad altissima tensione che ha coinvolto proprio il fuoriclasse ex Barcellona e PSG.

🔥🗣 "VOS DIJISTE QUE NOS HABÍAN AYUDADO EN LA FINAL, HABLÁS MUCHO”



El tenso cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/QGexwSrQm6 — TyC Sports (@TyCSports) June 11, 2025

A infiammare il post-partita, infatti, è stato un acceso diverbio tra Lionel Messi e James Rodriguez, con tanto di rissa sfiorata e accuse reciproche che affondano le radici nei diverbi che si erano verificato nel corso della scorsa Copa America.

Tutto è accaduto dopo il triplice fischio del match, giocato a Barranquilla e concluso con i gol di Luis Diaz (Colombia) e Thiago Almada (Argentina). A fine gara James Rodriguez, oggi in forza al León, ha cominciato a discutere animatamente con alcuni giocatori argentini al centro del campo, lamentando decisioni arbitrali sfavorevoli.

A quel punto è intervenuto Lionel Messi, leader dell’Inter Miami e capitano dell’Albiceleste, che si è rivolto al colombiano senza diplomazia, a muso duro: “Tu parli troppo. Hai detto che ci hanno aiutato nella finale di Copa America”, avrebbe detto il fuoriclasse argentino, secondo quanto riferito dai media locali.

Leo Messi, la quasi rissa a fine partita

La frase di Messi fa riferimento diretto a quanto dichiarato da James Rodriguez dopo la finale della Copa America 2024, vinta dall’Argentina 1-0 con un gol di Lautaro Martinez. In quell’occasione, il colombiano non aveva nascosto il proprio malumore, affermando: “L’arbitro ha favorito l’Argentina. Non ci ha concesso dei rigori che per me erano netti”.

Parole che, evidentemente, Messi non ha dimenticato. Il botta e risposta di ieri sera ha rischiato di degenerare, ma l’intervento di alcuni compagni ha evitato che la situazione sfuggisse di mano. In campo finisce in pareggio, ma fuori si riaccende una rivalità che promette nuove scintille.

