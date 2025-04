Leicester-Newcastle: pronostico e statistiche intriganti

Leicester City e Newcastle si preparano a incrociare i guantoni nel Monday Night che chiuderà la trentunesima giornata di Premier League. Il King Power Stadium farà da cornice a un incontro carico di significati. Da un lato, i Foxes di Van Nistelrooy, in piena crisi, cercano disperatamente punti salvezza. Dall’altro, i Magpies di Howe, con il sogno Champions nel mirino, vogliono confermare il loro stato di forma e mettere a segno un altro colpo cruciale. L’incontro promette scintille e sarà sicuramente seguito con grande interesse dagli appassionati di calcio.

Statistiche e Quote Favoriscono il Newcastle

Il Newcastle, forte della recente vittoria sulla Carabao Cup, entra in campo con il vento in poppa. Gli uomini di Howe hanno dimostrato una forma smagliante, come testimoniato dal netto 4-0 nel precedente incontro stagionale con il Leicester City. In quell’occasione, i bianconeri hanno dominato il campo grazie a una doppietta di Murphy e ai gol di Isak e Bruno Guimaraes. Le statistiche non mentono: nei recenti otto confronti tra le due squadre, il bilancio è in perfetto equilibrio con quattro vittorie ciascuno e nessun pareggio.

Per i Foxes, invece, la situazione è più critica. Con tredici sconfitte accumulate nelle ultime quattordici partite di campionato, il loro destino sembra segnato verso un doloroso ritorno in Championship. La sconfitta all’Etihad contro il Manchester City ha ulteriormente incrinato le speranze di salvezza.

Le quote dei bookmaker riflettono questa differenza di forma: i Magpies sono favoriti a 1.50, mentre una vittoria dei Foxes è quotata a 7, con il pareggio a 4.20. Il pronostico vede il Newcastle vincente con un risultato previsto di 1-3, suggerendo anche un Over 2.5 e la possibilità di gol da entrambe le squadre.

Le probabili formazioni vedono il Leicester City schierato con un 3-4-2-1, con Vardy a guidare l’attacco, mentre il Newcastle dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, con Tino Livramento e Joelinton pronti a fare la differenza.

In sintesi, il Newcastle si presenta al King Power Stadium con il chiaro obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions. Per i Foxes, l'incontro rappresenta forse l'ultima chance di invertire una rotta che sembra inesorabilmente segnata. Le quote sono decisamente a sfavore degli uomini di Van Nistelrooy, ma il calcio si sa, è sempre imprevedibile.