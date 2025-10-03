Un episodio piuttosto raro ha caratterizzato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. La Ferrari di Charles Leclerc, probabilmente a causa di una comunicazione errata arrivata dal muretto box, ha colpito in pieno la McLaren di Lando Norris proprio mentre entrambi stavano rientrando in pista.

L’impatto ha costretto Norris a finire contro il muretto che delimita la pit lane, senza gravi conseguenze per la monoposto ma con grande sorpresa da parte di team e spettatori.

Le reazioni dei piloti

Il pilota britannico, via radio con il proprio ingegnere, ha commentato l’accaduto con toni più stupiti che arrabbiati: “Mi ha centrato in pieno”.

Dall’altra parte, Leclerc è stato ripreso dalle telecamere mentre scuoteva la testa con un’espressione di evidente frustrazione e rassegnazione.

La decisione dei commissari

L’episodio è stato subito esaminato dai commissari di gara, che hanno deciso di infliggere una sanzione di 10.000 euro alla Ferrari.

Nessuna penalità invece per Leclerc, che resta quindi libero di giocarsi tutte le sue carte in vista delle qualifiche del sabato.

