Lecce-Monza, le probabili formazioni: emergenza in difesa per Giampaolo, Nesta cambia volto alla squadra

Lecce-Monza probabili formazioni del lunch match della sedicesima di Serie A, che si gioca domani alle 12:30 al “Via del Mare”. Al Via del Mare va in scena una sfida cruciale in ottica salvezza tra Lecce e Monza, due squadre che cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Le assenze pesano su entrambe le formazioni, costringendo gli allenatori a scelte inedite e sacrifici tattici.

Lecce: difesa rimaneggiata e dubbi in attacco

Marco Giampaolo deve fare i conti con le pesanti defezioni di Gaspar e Gallo, che obbligano il tecnico a rivedere la retroguardia. Davanti al portiere Falcone, la linea difensiva sarà composta da Guilbert, Baschirotto e Jean, mentre il giovane Dorgu è pronto a ricoprire il ruolo di terzino sinistro, adattandosi alle esigenze della squadra.

A centrocampo, la lotta per una maglia da titolare coinvolge Ramadani, Coulibaly e Rafia, ma non è escluso l’inserimento di Berisha come sorpresa dell’ultimo minuto. In avanti, Krstovic sarà il punto di riferimento centrale, supportato ai lati da due tra Morente, Pierotti, Oudin e Sansone, con quest’ultimo in cerca di rilancio dopo un avvio di stagione difficile.

Monza: Nesta prova a cambiare volto alla squadra

Per il Monza, la trasferta di Lecce rappresenta un’occasione per riscattare la recente sconfitta casalinga contro l’Udinese. Mister Alessandro Nesta potrebbe rimescolare le carte, soprattutto in attacco, dove Gianluca Caprari e Dany Mota sembrano favoriti per partire titolari alle spalle del centravanti Djuric. Maldini potrebbe iniziare dalla panchina, pronto a subentrare per dare freschezza nella ripresa.

A centrocampo, invece, non ci saranno variazioni: Bianco e Bondo guideranno la mediana, con Pedro Pereira e Kyriakopoulos a presidiare le corsie esterne. In difesa, davanti al portiere Turati, la linea a tre sarà composta da Izzo, Pablo Marì e Carboni, chiamati a garantire solidità contro l’attacco giallorosso.

Una partita dal peso specifico enorme

Con la salvezza in palio, Lecce e Monza si preparano a una sfida dai toni intensi e combattuti. Le assenze, da una parte e dall’altra, potrebbero rendere la gara imprevedibile, aumentando l’importanza di ogni episodio e delle scelte tattiche degli allenatori. Un match da seguire con attenzione, che potrebbe avere un peso determinante nella corsa alla permanenza in Serie A.

Lecce (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Guilbert, Jean; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Sansone.

Monza: (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Mota, Caprari; Djuric.

