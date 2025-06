LBA, la semifinale che nessuno si aspettava: la Leonessa si mangia (di nuovo) Trapani

LBA, la Leonessa morde ancora: Trapani si inchina ancora alla Germani Brescia, solida, cinica e perfettamente in palla. La squadra lombarda fa sua anche gara-2, espugnando il PalaShark con il punteggio di 85-77 e portandosi così sul 2-0 nella serie. Ora la formazione di coach Magro avrà il primo match point per la finale davanti al proprio pubblico, mercoledì 4 giugno.

Il migliore in campo è Amedeo Della Valle, autore di 19 punti con 5/8 da tre, ma accanto a lui brillano anche Ndour (17) e Bilan (15). È proprio grazie alla coralità e alla solidità offensiva della Germani che Brescia riesce a controllare i ritmi e colpire nei momenti chiave, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rimonta dei siciliani.

Per la Trapani Shark di Jasmin Repesa, le percentuali da tre (7/29) sono il tallone d’Achille che vanifica ogni sforzo. Non bastano i 13 punti a testa di Yeboah, Alibegovic e Robinson, né un secondo quarto di grande energia. I padroni di casa riescono a ricucire lo strappo iniziale fino al -3 a metà gara, ma ogni volta che si avvicinano, Brescia piazza il controbreak.

Brescia parte fortissimo, spingendo sull’asse Ndour-Burnell, e vola sul +13 già nel primo quarto. Trapani reagisce nel secondo periodo, ma la Germani chiude il primo tempo avanti 52-43, con un eccellente 18/32 al tiro. Nella ripresa è Horton a provare a suonare la carica con due schiacciate, ma ancora una volta gli ospiti ristabiliscono le distanze.

La partita si decide nei minuti finali: Trapani torna a -3, ma Ivanovic segna la tripla pesantissima del +6, spegnendo ogni velleità di rimonta. A chiudere i conti ci pensa ancora una volta Della Valle dalla lunetta, glaciale.

Con il 2-0 nella serie, la Germani è a un passo dalla finale. Mercoledì sera, al PalaLeonessa, potrà chiudere i conti. Trapani invece è con le spalle al muro, costretta a vincere in trasferta per allungare la serie e non salutare anzitempo i sogni di scudetto. La Leonessa ha ruggito due volte, sovvertendo il pronostico della vigilia. Ora può artigliare la finale.

