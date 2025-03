Lazio-Torino: pronostico e analisi statistiche

La Lazio si trova di fronte a una stagione cruciale, con la difesa come principale punto interrogativo. Il club biancoceleste, ambendo a un posto in Europa, deve affrontare sfide significative, tra cui un Torino in crescita, mentre cerca di superare le proprie fragilità difensive. Con 41 gol subiti, la squadra di Baroni lotta per mantenere la sesta posizione in Serie A, essenziale per le aspirazioni europee.

La Lazio in crisi: difesa sotto i riflettori

L’attuale stagione della Lazio sta mettendo in luce delle criticità importanti, in particolare nella fase difensiva. Con 41 gol subiti, appena uno in meno del Venezia penultimo, la squadra di Baroni ha mostrato delle lacune evidenti. Le sconfitte e i blackout, come il pesante 5-0 a Bologna, hanno evidenziato le difficoltà della squadra a mantenere una difesa solida. In casa, allo Stadio Olimpico, la situazione non è migliore, con reti subite in dieci partite consecutive. Tra i pochi successi, il 3-1 contro la Real Sociedad e il 5-1 sul Monza non sono sufficienti per mascherare una fase difensiva in difficoltà.

La Lazio, al sesto posto con 51 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi. La difesa deve ritrovare compattezza se vuole restare in corsa per l’Europa. Con un Torino in forma, la sfida si prospetta impegnativa. I granata, guidati da Vanoli, hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare. Gli innesti di gennaio, come Casadei, Elmas e Biraghi, hanno portato solidità e gol, rendendo il Torino un avversario temibile.

Nei 46 precedenti tra Lazio e Torino, i biancocelesti conducono con 21 vittorie, ma non vincono da tre scontri diretti. La partita di lunedì allo Olimpico potrebbe essere decisiva per il futuro della Lazio in questa stagione.

La sfida contro il Torino rappresenta un momento determinante per il finale di stagione della Lazio. Una vittoria potrebbe ridare fiducia e rilanciare le ambizioni europee, mentre un’altra sconfitta rischierebbe di compromettere quanto costruito finora. Con i granata in buon momento, la Lazio dovrà ritrovare compattezza difensiva e sfruttare il fattore campo per restare in corsa. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!