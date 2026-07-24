Il precampionato non è fatto solo di corse, doppie sedute e minuti messi nelle gambe: è soprattutto il momento in cui un’idea di squadra diventa lavoro quotidiano, abitudini, gerarchie. In casa Lazio, la giornata di giovedì 23 luglio 2026 ha portato un segnale concreto in questa direzione: Alessio Romagnoli è tornato ad allenarsi in campo con il resto del gruppo nel centro sportivo di Formello, svolgendo poi un programma specifico di corsa per ritrovare progressivamente il ritmo dopo una vacanza prolungata. Il dato, al di là della cronaca, è chiaro: il lavoro sta entrando nella fase “vera”, quella in cui lo staff inizia a costruire un’identità riconoscibile e a preparare la squadra ai primi appuntamenti ufficiali dell’estate.

Il rientro di Romagnoli e cosa significa per la Lazio che nasce

Rivedere Romagnoli sul campo con i compagni non è soltanto una notizia di organico: è un passaggio tecnico, tattico e mentale che incide sul modo in cui la Lazio può impostare l’intera preparazione. Il difensore, dopo aver completato i test fisici nella mattinata, è sceso in campo nella seduta pomeridiana agli ordini di Gennaro Gattuso, lavorando inizialmente insieme al gruppo e proseguendo poi con un programma personalizzato di corsa, utile per riallineare condizione e intensità dopo un rientro differito. In un precampionato che vive di carichi e micro-obiettivi, questa gestione “a blocchi” è un segnale preciso: l’obiettivo non è forzare i tempi, ma portare tutti i giocatori chiave dentro lo stesso ritmo di lavoro, evitando scatti improvvisi che, a luglio, possono trasformarsi in stop fastidiosi ad agosto.

Dal punto di vista della struttura difensiva, Romagnoli è un riferimento per almeno tre motivi. Il primo è l’esperienza: in un’estate in cui i ritiri servono a consolidare automatismi, avere un centrale abituato a guidare la linea permette di velocizzare molte prove sul campo, perché la comunicazione tra reparti parte spesso da chi legge per primo le situazioni. Il secondo è la gestione della profondità: nei principi difensivi moderni, la scelta di alzare o abbassare la linea è un lavoro collettivo, ma la “voce” del centrale che comanda tempi e distanze diventa decisiva, soprattutto quando l’intensità sale e le gambe non sono ancora lucidissime. Il terzo è la continuità: in questa fase, ogni seduta serve a trasformare concetti in routine. Un rientro graduale ma dentro il gruppo accorcia le distanze tra teoria e pratica, perché consente allo staff di far passare i messaggi direttamente in campo, con correzioni immediate.

Non va poi trascurato l’aspetto psicologico. Il precampionato è una stagione nella stagione: chi parte in ritardo deve rientrare senza percepirsi “indietro” rispetto ai compagni, mentre chi è già a pieno carico deve accettare che alcuni rientri vadano gestiti con attenzione. Il fatto che Romagnoli abbia lavorato con la squadra e poi abbia completato un blocco di corsa dedicato racconta un equilibrio utile: integrazione nel collettivo, ma con un percorso personalizzato che punta alla tenuta sul medio periodo. In sostanza, la Lazio sta cercando di costruire basi solide, e un leader difensivo reinserito senza forzature è un tassello che aiuta a rendere coerente tutto il resto: pressing, transizioni, coperture preventive e gestione dei duelli.

Gattuso, i carichi e l’identità: perché Formello è già un banco di prova

Il ritiro a Formello è molto più di una cornice logistica: è un ambiente che consente continuità di lavoro, controlli quotidiani, ripetizione dei principi e monitoraggio dettagliato dei carichi. La Lazio ha impostato la propria preparazione all’interno del centro sportivo, con un programma che prevede allenamenti intensi e organizzati su più settimane, e l’obiettivo dichiarato è arrivare ai primi impegni ufficiali con una squadra già riconoscibile per atteggiamento, ritmo e compattezza. In questo quadro, la mano di Gattuso si misura su un punto essenziale: dare subito una direzione, evitando che il precampionato diventi una sequenza di amichevoli “senza identità”. Il lavoro estivo, infatti, è utile solo se prepara una squadra a ripetere comportamenti sotto pressione, non soltanto a migliorare parametri atletici.

Da allenatore, Gattuso è associato a un calcio di intensità, aggressività e partecipazione collettiva. Tradotto in campo, significa una squadra che deve sapersi muovere insieme, accorciare in avanti con tempi condivisi e, soprattutto, mantenere ordine quando l’azione si sporca. Per fare questo serve una base atletica adeguata, ma anche una struttura mentale: la capacità di ripetere le scelte giuste quando la fatica entra nella partita. È il motivo per cui i ritiri “seri” non sono mai soltanto lavoro fisico: sono il laboratorio dove si fissano principi, si correggono distanze, si costruiscono connessioni tra chi guida il gioco e chi protegge la squadra nelle fasi senza palla.

In questo senso, il rientro di giocatori importanti dentro il gruppo, anche con carichi differenziati, è funzionale a un obiettivo più ampio: portare l’intera rosa dentro lo stesso linguaggio. Se un difensore come Romagnoli rientra e si inserisce subito nelle esercitazioni collettive, lo staff può iniziare a curare i dettagli che spesso decidono le partite: la postura nei duelli, la copertura del compagno che esce in pressione, la gestione delle seconde palle, la coordinazione tra terzino e centrale quando l’avversario attacca con ampiezza. Sono aspetti che non si improvvisano a fine agosto, ma si sedimentano a luglio, con ripetizioni continue e correzioni quotidiane.

Un altro elemento chiave riguarda la gestione del gruppo. Il precampionato è anche il periodo in cui si stabiliscono regole non scritte: chi traina in allenamento, chi comunica di più, chi si prende responsabilità nei momenti di difficoltà. La presenza di figure esperte in campo, inserite gradualmente ma già dentro il ritmo di squadra, aiuta Gattuso a distribuire leadership e compiti. E, nel calcio di oggi, una leadership “diffusa” spesso vale quanto un singolo leader: perché le partite sono spezzate, piene di episodi, e richiedono che più giocatori sappiano leggere e correggere la squadra durante i 90 minuti.

Infine c’è il calendario, che in estate non perdona. Gli impegni ufficiali arrivano presto e il ritiro deve produrre risultati concreti: una Lazio che corre, ma soprattutto una Lazio che sa quando correre, dove correre e come restare corta. Se Formello deve essere un banco di prova, lo sarà proprio su questo: trasformare l’energia in organizzazione. E il lavoro di questi giorni – con rientri gestiti, carichi calibrati e inserimenti progressivi – indica una strada: costruire una squadra pronta, non soltanto “allenata”.