Il precampionato è il tempo delle gambe pesanti e delle certezze ancora fragili, ma anche il momento in cui un gruppo comincia a prendere forma davanti al pubblico. Per il Cagliari l’estate entra nella sua fase più “vera” giovedì 23 luglio 2026, quando a Temù arriva la Sampdoria per la prima amichevole ufficiale della stagione: fischio d’inizio alle 17:00, nella cornice del ritiro in quota tra Ponte di Legno e Pontedilegno-Tonale. È un test che conta più per le risposte che per il punteggio: carichi di lavoro, prime gerarchie, idee tattiche da verificare e, soprattutto, un attacco ancora da completare. Il match, per chi non sarà in Val Camonica, è previsto in diretta gratuita su YouTube (canale ufficiale del club) e anche su DAZN, in una scelta che avvicina tifosi e squadra fin dal primo giorno “con avversario vero”.

Il contesto del ritiro: perché Temù è già un banco di prova

La partita contro la Sampdoria arriva nel cuore della seconda fase della preparazione estiva, quella in cui il lavoro atletico inizia a trasformarsi in automatismi. Il Cagliari ha chiuso la prima parte del precampionato al CRAI Sport Center, concentrando le sedute su esercitazioni tattiche, gestione del possesso, sviluppo della manovra e letture difensive. Non è un dettaglio: significa che, pur nella fisiologica approssimazione di luglio, lo staff vuole vedere già principi riconoscibili, non solo intensità e corsa.

L’arrivo a Ponte di Legno è previsto in serata e la squadra sceglie un quartier generale definito, il Blu Hotel Acquaseria, con allenamento al mattino del 23 nell’impianto comunale di Temù e, poche ore dopo, la gara. In altre parole: si entra subito in modalità “doppio impegno” nella stessa giornata, un format tipico della preseason ma non banale da gestire. A livello tecnico il match costringerà l’allenatore Fabio Pisacane a distribuire minutaggi, proteggere chi è indietro di condizione e al tempo stesso dare continuità a un’ossatura che deve ritrovarsi.

Proprio qui l’amichevole diventa un indicatore utile. Non perché una prestazione brillante a luglio garantisca qualcosa ad agosto o settembre, ma perché mette in luce la coerenza tra ciò che si allena e ciò che poi esce sul campo: linee di passaggio cercate con insistenza, pressione coordinata o a uomo, distanze tra reparti, tempi di aggressione dopo palla persa. La Sampdoria, inoltre, non è un avversario “da passerella”: è una squadra abituata a portare ritmo e duelli, e per il Cagliari rappresenta il classico esame che alza l’asticella rispetto alle partitelle interne.

Da non sottovalutare anche un altro aspetto: la scelta di tenere ingresso gratuito per pubblico e tifosi durante allenamenti e gara crea un clima di prossimità che può essere un vantaggio (energia, entusiasmo, senso di appartenenza) ma anche una pressione anticipata. È la prima vera occasione per percepire come reagisce il gruppo quando c’è uno sguardo esterno continuo, non filtrato. E in un’estate di cambiamenti, la tenuta mentale nelle piccole cose pesa quasi quanto la qualità tecnica.

Le idee di Pisacane e il “cantiere” della rosa: attacco da completare e gerarchie da costruire

Il secondo anno di Fabio Pisacane alla guida del Cagliari parte da un punto chiaro: l’obiettivo dichiarato resta la salvezza, ma con l’ambizione di alzare progressivamente il livello senza promesse fuori misura. La squadra, però, è diversa: sono usciti i giocatori non di proprietà e si è chiuso un ciclo di prestiti e rotazioni che, nel bene e nel male, aveva definito parte delle soluzioni offensive dell’ultima stagione. Nelle parole del tecnico, la sensazione è che si voglia consolidare una base più “stabile”, lavorando su calciatori che il club può realmente valorizzare e su cui costruire continuità.

Il punto più delicato, in questo momento, riguarda l’attacco. Pisacane ha spiegato di aspettarsi un “regalo” davanti: un profilo capace di legare il gioco ma anche di avere fiuto del gol. Non è una richiesta generica: descrive un centravanti o un attaccante associativo che possa dare uscita pulita, far salire la squadra, portare dentro i centrocampisti e allo stesso tempo incidere in area. È un ruolo che cambia la fisionomia di una squadra: con un riferimento che fa sponda, la manovra diventa più diretta e meno “a giri larghi”; senza, si rischia di essere prevedibili o di dipendere troppo da strappi individuali.

Il tecnico ha anche chiarito che non serve avere fretta: proprio perché è un ruolo determinante, l’errore di scelta può costare mesi. E qui l’amichevole con la Sampdoria diventa una lente d’ingrandimento sulle alternative già in casa: chi attacca la profondità, chi viene incontro, chi riesce a tenere palla spalle alla porta quando la squadra è lunga e stanca. In preseason emergono spesso differenze che durante l’anno si attenuano, ma a luglio l’impatto fisico e la qualità del primo controllo possono “parlare” molto.

Dietro, invece, la situazione appare più definita. Pisacane ha indicato che in difesa i giochi sono quasi fatti: si attende Yerry Mina, e Alessandro Deiola viene considerato una certezza anche quando viene utilizzato più arretrato. È un messaggio doppio: da un lato, fiducia in un leader difensivo e in un jolly di equilibrio; dall’altro, volontà di avere soluzioni interne senza stravolgere ogni volta la struttura. Il tecnico ha aggiunto un concetto importante per chi segue il mercato solo come “lista di entrate e uscite”: anche chi sembra in uscita non è detto che poi parta, e potrebbe restare diventando protagonista. Tradotto: le gerarchie non sono scolpite, e la preseason è il momento in cui la concorrenza interna può ribaltare gerarchie date per scontate.

Infine, il clima del gruppo. Pisacane si è detto soddisfatto della prima parte di preparazione, sottolineando la risposta al lavoro anche sotto il caldo: nessuno ha mollato, segnale di compattezza. È un dettaglio che spesso viene liquidato come “frase fatta”, ma in questa fase ha un valore tecnico preciso: se la squadra regge i carichi, l’allenatore può accelerare sui concetti tattici e alzare il livello delle esercitazioni. E quando giovedì alle 17 si scende in campo a Temù, ciò che conta davvero non sarà chi segna, ma la somma di segnali: intensità sostenibile, organizzazione senza palla, capacità di uscire dalla pressione e prime risposte sulla costruzione dell’attacco che dovrà definire l’identità del nuovo Cagliari.