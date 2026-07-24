In piena estate, quando i risultati contano il giusto ma i segnali pesano tantissimo, il Como entra nella fase più interessante della sua preparazione: la prima amichevole contro il Paris FC diventa un passaggio-chiave per capire a che punto sia davvero la squadra di Cesc Fabregas. Non è solo una partita per “mettere minuti nelle gambe”: è una prova generale per testare idee, intensità e soprattutto la capacità del gruppo di assorbire un’identità di gioco chiara fin dai primi giorni di lavoro.

Il tecnico, alla vigilia, ha spiegato che la gara rappresenta un “passo importante” nel percorso di avvicinamento alla stagione, sottolineando un elemento centrale del suo progetto: l’estate serve a far capire a tutti “le nostre idee, l’intensità richiesta e il modo in cui vogliamo giocare”, in particolare a chi è appena arrivato e ai ragazzi che stanno crescendo nel vivaio. È un messaggio diretto, quasi programmatico: l’obiettivo non è solo rodare, ma creare subito un livello minimo di standard e comportamenti condivisi, perché le settimane volano e quando inizierà il campionato non ci sarà più margine per imparare “in corsa”.

Un’amichevole che vale più del risultato: identità, intensità e automatismi

La prima amichevole estiva è sempre un passaggio delicato: la condizione è inevitabilmente imperfetta, i carichi di lavoro pesano e le scelte di formazione non rispondono ancora a gerarchie definitive. Eppure, proprio per questo, una partita come Como-Paris FC può diventare un acceleratore potente. Fabregas ha evidenziato che il test serve a dare un’opportunità concreta ai tanti volti nuovi e ai giovani del settore giovanile: l’amichevole, in altre parole, non è un semplice “allenamento con il pubblico”, ma una verifica pratica di quanto i concetti proposti in settimana siano già traducibili in campo.

Il primo parametro è l’intensità. In estate la differenza tra una squadra “pronta” e una squadra solo teoricamente ben costruita sta soprattutto nella capacità di reggere ritmi alti senza scomporsi: pressare con tempi corretti, accorciare le distanze tra i reparti, restare compatti dopo una perdita di palla e, soprattutto, ripartire con decisione. È qui che il risultato passa in secondo piano. Se il Como riuscirà a mostrare una struttura riconoscibile, con movimenti coerenti e una reazione immediata nei momenti di transizione, allora l’amichevole avrà già prodotto il suo valore.

Il secondo parametro è l’identità. Fabregas parla di “modo in cui vogliamo giocare”: una frase che, letta bene, indica un progetto che pretende disciplina e coraggio insieme. Disciplina perché i principi devono essere rispettati anche quando la fatica cresce; coraggio perché imporre idee richiede iniziativa, soprattutto contro avversari che non si limitano a concedere spazi. Il Paris FC, in questo senso, è un avversario utile: ti costringe a restare dentro la partita e a non trasformare la gara in una serie di duelli isolati. Se il Como riuscirà a far vivere le proprie idee con continuità, allora i giocatori avranno fatto un salto mentale importante: avranno capito che non esistono “soluzioni individuali” come scorciatoie, ma un sistema che deve funzionare anche quando la palla scotta.

Infine ci sono gli automatismi. A luglio l’obiettivo non è la perfezione, ma la chiarezza. Meglio una squadra che prova sempre le stesse uscite dal basso e le stesse rotazioni, anche sbagliando, piuttosto che un gruppo che alterna idee diverse senza un filo comune. L’amichevole serve a vedere se i movimenti sono già “memorizzati”: chi si abbassa per dare linea di passaggio, chi attacca la profondità, come si occupa l’area, quali sono le distanze in fase di non possesso. Sono dettagli che spesso non fanno notizia, ma che a settembre diventano punti in classifica.

MONZA, ITALY – APRIL 05: Assane Diao of Como 1907 runs with the ball during the Serie A match between Monza and Como at U-Power Stadium on April 05, 2025 in Monza, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Nuovi giocatori e giovani

Fabregas ha insistito su due categorie che in estate possono cambiare davvero la traiettoria di una stagione: i nuovi acquisti e i giovani del settore giovanile. Metterli subito dentro una partita vera, anche se amichevole, significa evitare uno degli errori più comuni del precampionato: aspettare “il momento giusto” per inserire chi deve integrarsi. In un calcio sempre più tattico e sempre più fisico, l’inserimento non avviene per magia: avviene attraverso situazioni reali, pressioni reali, decisioni da prendere in pochi secondi. E l’amichevole è il primo contesto in cui la teoria incontra la realtà.

Per i nuovi giocatori, la sfida è duplice. Da un lato c’è la comprensione dei principi: quando attaccare, quando consolidare, come posizionarsi in relazione ai compagni. Dall’altro c’è la capacità di reggere l’intensità che l’allenatore pretende. Fabregas lo dice chiaramente: la partita serve a far capire “l’intensità richiesta”. È un concetto che si misura in scelte semplici ma spietate: fare o non fare lo scatto dopo una palla persa; accorciare o restare a metà; rientrare immediatamente o alzare le braccia. Sono comportamenti che definiscono un giocatore dentro un progetto. E proprio perché è luglio, chi dimostra di “stare” dentro quel livello guadagna credibilità rapidamente.

Per i giovani, invece, la partita contro il Paris FC può essere un momento di svolta. Non tanto per conquistare subito un posto, quanto per capire se il salto è davvero possibile. Il passaggio dal calcio giovanile al calcio dei grandi non è solo fisico: è soprattutto mentale. Significa leggere più velocemente, rischiare meno ingenuità, reggere l’urto emotivo di uno scontro continuo. Fabregas, mettendo l’accento sull’opportunità per i ragazzi del vivaio, manda un segnale importante: la crescita interna non è un riempitivo estivo, ma una parte del progetto. Tuttavia, l’amichevole è anche il primo filtro: chi dimostra personalità, attenzione tattica e intensità si mette in scia; chi fatica capisce su cosa lavorare senza illusioni.

Da qui nasce un altro tema cruciale: le gerarchie. In estate le gerarchie non sono ancora scritte, ma si costruiscono con indizi ripetuti. L’atteggiamento in amichevole pesa spesso più della giocata brillante: un controllo sbagliato si perdona, una rincorsa mancata molto meno. E un allenatore che parla così apertamente di intensità e idee, di solito, è un allenatore che premia la coerenza: chi fa bene le cose semplici dentro il sistema può superare chi “accende” la partita solo a tratti. Nel medio periodo, questo può cambiare l’assetto della squadra e anche il modo in cui il gruppo percepisce la competizione interna.

Cosa aspettarsi dal test con il Paris FC

Il test contro il Paris FC arriva come primo vero snodo del percorso: Fabregas lo presenta come un “passo importante”, quindi è lecito attendersi un’impostazione già abbastanza riconoscibile. Non significa vedere il Como al massimo, ma vedere un Como che prova a essere se stesso. I segnali da monitorare, in questa fase, sono soprattutto tre.

Il primo è la pulizia nelle fasi di costruzione. In estate si tende a semplificare, a saltare linee per paura dell’errore. Ma se il progetto richiede una certa idea di gioco, l’allenatore vorrà coraggio e ordine: occupazione razionale degli spazi, linee di passaggio, uscita coordinata anche sotto pressione. Se il Como riuscirà a non farsi schiacciare dalle prime difficoltà e continuerà a cercare soluzioni “di squadra”, allora avrà già fatto un passo avanti. L’errore ci sta; l’abbandono dell’idea, no.

Il secondo segnale è l’aggressività senza palla. Intensità, ancora: quanto rapidamente la squadra accorcia? Quanto è sincronizzato il primo pressing? Ci sono squadre che pressano “a turno”, con uno che va e gli altri che restano; e squadre che pressano insieme, con distanze corte e coperture pronte. A luglio la sincronizzazione è difficile, ma la direzione deve essere evidente. Se il Como darà l’impressione di voler recuperare palla in avanti e di non accontentarsi di aspettare, il messaggio di Fabregas avrà già trovato applicazione.

Il terzo segnale riguarda l’impatto dei giovani e dei nuovi: non tanto i nomi, quanto le risposte. Chi mantiene il ritmo quando entra dalla panchina? Chi resta concentrato? Chi interpreta il ruolo con disciplina? In precampionato si vedono spesso cambi che abbassano drasticamente la qualità collettiva; in un progetto ambizioso, invece, l’obiettivo è ridurre quel divario. Se i subentrati reggono intensità e idee, significa che la squadra sta costruendo profondità, e questo a stagione lunga diventa un vantaggio enorme.

Le ricadute sul resto del precampionato sono immediate. Un test ben interpretato aiuta a fissare standard: il gruppo capisce “quanto bisogna andare forte”, e chi arriva in ritardo si adegua. Inoltre accelera le scelte: Fabregas potrà individuare profili già pronti per un ruolo stabile e profili che hanno bisogno di un percorso più graduale. E soprattutto, una buona risposta collettiva può generare fiducia: non quella facile del risultato, ma quella più solida di una squadra che riconosce se stessa anche mentre sta ancora costruendo la condizione.

In sintesi, Como-Paris FC non è un’amichevole qualunque. È una fotografia iniziale del progetto: nuove energie, giovani che cercano spazio e un allenatore che mette subito al centro due parole pesanti, idee e intensità. Se la squadra le renderà visibili in campo, allora la preparazione avrà già imboccato la strada giusta.