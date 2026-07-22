Home | Milan, il primo vero esame estivo è a Glasgow: perché Celtic può già dire molto sul progetto di Amorim

Nel calcio d’estate è facile ridurre tutto a “test”, “carichi” e “gambe imballate”. Eppure ci sono amichevoli che, più di altre, funzionano come una cartina tornasole: non per il risultato in sé, ma per quello che mostrano su identità, coraggio e direzione tecnica. È il caso di Celtic-Milan, appuntamento fissato per sabato 25 luglio 2026 al Celtic Park di Glasgow, primo vero banco di prova internazionale del nuovo corso guidato da Rúben Amorim. La sfida arriva dopo i primi giorni di lavoro e dopo un test interno “in famiglia”, ma soprattutto prima della partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, fase che completerà la costruzione atletica e tattica del gruppo.

Per il Milan non è solo una data in calendario: è l’occasione per portare fuori dai confini di Milanello le prime idee del nuovo allenatore, misurandole in uno stadio vero, in un contesto caldo e contro un avversario abituato a giocare con intensità. In altre parole: un test che obbliga a scegliere. Ritmi, aggressività, distanze tra i reparti, gestione del pallone sotto pressione: tutto ciò che in allenamento sembra ordinato, in una notte a Glasgow può diventare improvvisamente complicato. Ed è proprio lì che si capisce se un progetto sta nascendo con basi solide.

Perché l’amichevole con il Celtic pesa più del risultato

Un’amichevole estiva non assegna punti e non consegna trofei, ma costruisce abitudini. E le abitudini, nel calcio moderno, sono spesso più decisive della condizione fisica di luglio. Il Milan arriva a questo incrocio con un obiettivo chiaro: dare forma, il più in fretta possibile, a una squadra riconoscibile, capace di interpretare la stagione con un’identità precisa. Il Celtic, dal canto suo, rappresenta un avversario ideale per misurare la credibilità delle prime scelte: squadra aggressiva, abituata a spingere, a cercare ritmo e a trasformare il proprio stadio in un acceleratore emotivo.

Giocare al Celtic Park significa affrontare un ambiente che non concede pause mentali. Anche in amichevole, anche a luglio. E questo costringe il Milan a testare subito un aspetto che spesso decide le partite importanti: la capacità di restare dentro il piano gara quando la partita si “sporca”, quando la pressione sale e le giocate semplici diventano improvvisamente più difficili. È qui che l’impostazione del nuovo allenatore può emergere o inciampare: nella gestione delle seconde palle, nelle transizioni difensive, nel coraggio di difendere in avanti oppure nell’istinto di abbassarsi.

Il tema centrale, però, non è “vincere o perdere”. Il tema è capire cosa vuole essere il Milan 2026/27. Se l’idea è alzare il baricentro, aggredire con più uomini e accorciare le distanze, allora una partita contro il Celtic diventa un laboratorio perfetto: perché l’avversario ti costringe a scegliere tempi di pressione e a proteggere il campo alle spalle. Se invece la squadra è ancora in fase di assestamento, l’amichevole può evidenziare subito le fragilità: reparti lunghi, raddoppi in ritardo, fatica a uscire puliti quando l’intensità cresce.

In più, c’è un dettaglio che spesso passa sotto traccia: una trasferta internazionale di questo tipo non è solo calcio, è anche gestione. Viaggio, routine, clima emotivo e pressione dello stadio creano un “mini-scenario” simile a quello delle notti europee. E per un gruppo che deve ripartire con ambizioni alte, vivere presto una serata del genere serve a costruire anticorpi: imparare a non andare fuori giri, a non farsi trascinare dal contesto, a non rompere le distanze quando l’avversario alza il ritmo. Se un’idea tattica regge già in questo quadro, è un segnale. Se scricchiola, è un’informazione preziosa da portare nel lavoro quotidiano.

Il percorso verso il tour e le scelte che iniziano a contare davvero

La sfida di Glasgow si colloca in un punto strategico della preparazione: dopo l’avvio del lavoro estivo e prima del Pre-Season Tour che porterà il Milan tra Australia e Indonesia. In questa fase, lo staff deve tenere insieme due priorità che spesso si scontrano: da un lato i carichi atletici, dall’altro la necessità di mettere minuti nelle gambe e concetti nella testa. Il rischio, come sempre, è quello di vedere una squadra “legata” e scambiarlo per un problema strutturale; oppure, al contrario, di fidarsi troppo di un buon primo tempo estivo senza valutare la qualità dell’avversario e le condizioni complessive.

Per questo, più che la prestazione di un singolo, contano i comportamenti collettivi: come la squadra accorcia quando perde palla, quanto rapidamente riesce a riordinarsi, se l’uscita dal basso ha soluzioni preparate o dipende dall’iniziativa individuale. Una partita come Celtic-Milan obbliga anche a valutare le rotazioni: chi parte dall’inizio e chi entra dopo non è una gerarchia definitiva, ma è già un messaggio interno. In estate si misura anche la “tenuta” delle seconde linee, perché le stagioni moderne non si vincono con undici titolari, ma con una rosa capace di assorbire imprevisti, cali di forma e infortuni.

Il tour internazionale, subito dopo, avrà una doppia funzione: ampliare il minutaggio e consolidare i meccanismi. Ma la partita di Glasgow è diversa: è un test “di realtà”, perché avviene in un contesto dove l’intensità arriva dall’esterno, non solo dalla volontà dei giocatori. E quel tipo di intensità è ciò che spesso manca nelle amichevoli estive tradizionali. Se il Milan riesce a mantenere ordine e coraggio anche quando l’avversario spinge e lo stadio vibra, allora il percorso prende una piega interessante. Se invece emergono disconnessioni, la partita offre comunque un vantaggio: indica con precisione dove intervenire prima che inizi la stagione vera.

Infine, c’è un aspetto “invisibile” ma decisivo: l’autorevolezza del nuovo allenatore si costruisce anche così, con scelte coerenti e con un’idea che si vede subito, anche se ancora incompleta. Glasgow non dirà tutto, ma dirà qualcosa. E, in estate, quel “qualcosa” vale oro: perché permette di correggere, accelerare e arrivare al tour con una direzione chiara. Il Milan non cerca un risultato, cerca una traccia. Contro il Celtic può iniziare a trovarla.