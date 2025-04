Lazio e Baroni: pronostico e statistiche decisive

Marco Baroni continua a essere il protagonista di un periodo di incertezza sulla panchina della Lazio, con il suo futuro che sembra dividersi tra la possibilità di un rinnovo e il rischio di un esonero. Questo articolo esplora le dinamiche che si stanno sviluppando intorno alla sua figura, analizzando le scelte della società e le alternative possibili. Un racconto che svela i retroscena di un momento cruciale per il club biancoceleste.

Le sfide della Lazio contro Atalanta e Roma

La Lazio si appresta a vivere un periodo cruciale con incontri determinanti che potrebbero decidere il futuro di Baroni. Il tecnico, che ha visto la squadra altalenare tra successi e battute d’arresto, è al centro di una valutazione complessiva da parte della dirigenza. Dopo la sconfitta contro il Bologna, le voci su un possibile esonero si sono intensificate, alimentate dalle dichiarazioni del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Angelo Fabiani. Tuttavia, nelle ultime ore, il clima sembra essersi rasserenato grazie a un confronto tra società, staff tecnico e squadra, che ha riportato fiducia nella conduzione di Baroni.

La Lazio ha davanti a sé tre sfide decisive: il match contro l’Atalanta, il derby con la Roma e il doppio scontro con il Bodo/Glimt nei quarti di Europa League. Ogni gara rappresenta un banco di prova essenziale per confermare la validità del progetto tecnico in corso. La dirigenza biancoceleste è consapevole che le prossime settimane saranno determinanti per valutare se prolungare il contratto di Baroni fino al 2027, come ipotizzato.

Nonostante le incertezze iniziali, la società sembra orientata verso un rinnovo che confermerebbe la fiducia nel tecnico. Una decisione che si inserirebbe in una visione strategica di lungo termine, tracciata già dall’estate scorsa, e che prevede un progetto di crescita biennale o triennale. Tuttavia, il destino di Baroni non è ancora del tutto al sicuro: il mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali potrebbe riaprire la discussione su una sua eventuale sostituzione.

In questo contesto, si sono fatti avanti i nomi di Miroslav Klose e Alberto Gilardino, figure di spicco con idee fresche, che rappresenterebbero un cambio di rotta. La loro candidatura è stata, però, temporaneamente accantonata, mantenendo una linea di prudenza da parte della società.

Il futuro di Baroni alla guida della Lazio è in bilico tra la possibilità di diventare il punto fermo di un progetto di crescita a lungo termine e il rischio di essere sostituito in caso di risultati deludenti. Le prossime partite saranno decisive non solo per il destino del tecnico, ma anche per il futuro della squadra biancoceleste.

