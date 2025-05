Latte ritirato dal commercio, si allarga l’allerta: richiamati altri tre marchi

Sembrava un normale gesto quotidiano, versare del latte in una tazza. Ma dietro quel cartone apparentemente innocuo, si nascondeva un potenziale rischio per la salute. Dopo la segnalazione di un malessere accusato da un consumatore, il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta e ora l’emergenza si allarga: altri tre marchi di latte sono stati richiamati dal mercato, tutti prodotti dallo stesso stabilimento ligure.

Nuovo maxi richiamo: coinvolti tre marchi noti in Liguria e Piemonte

La notizia è ufficiale: “Valli Genovesi”, “Valle Stura” e “Alberti” sono i tre nuovi marchi finiti nel mirino del Ministero. Il richiamo riguarda il latte parzialmente scremato pastorizzato ad alte temperature, confezionato in cartoni da 1 litro, mezzo litro e 0,75 litri, a seconda del marchio.

Tutti i prodotti coinvolti sono stati realizzati dallo stesso produttore, la G. Alberti & C., con sede nello stabilimento di Pontedassio, in provincia di Imperia. Il lotto incriminato è il n. 230525, che riporta la data di scadenza del 23 maggio 2025. Il richiamo è stato effettuato in via precauzionale su indicazione dell’autorità competente, ma il collegamento con l’episodio iniziale che ha coinvolto il latte Basko è chiaro.

