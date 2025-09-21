L’Atalanta sbanca il “Grande Torino”: doppio Krstovic e Sulemana stendono i granata

Torino-Atalanta 0-3. Succede tutto nel primo tempo al “Grande Torino”. L’Atalanta si impone sul campo del Toro grazie alla doppietta di Krstovic e al gol di Sulemana. Sconfitta pesante per i granata, contestati dal pubblico del “Grande Torino”: la squadra di Baroni, pur avendo 4 punti, ha incassato ben 8 gol in 4 partite, attualmente la peggiore difesa della Serie A.

Le scelte iniziali

Il Torino di Marco Baroni si affida al Cholito Simeone al centro dell’attacco, supportato da Vlasic e Aboukhlal. In mediana spazio a Asllani e Ilic, mentre Lazaro e Biraghi presidiano le fasce. In porta gioca Israel, con Ismajli, Coco e Maripan in difesa.

Speculare l’assetto scelto da Ivan Juric: in porta Carnesecchi, dietro il terzetto formato da Kossounou, Hien e Djimsiti. In mezzo al campo De Roon con Pasalic, esterni Zappacosta e Zalewski. Davanti, fiducia a Krstovic supportato da Samardzic e Sulemana.

L’uno-due-tre nerazzurro

La gara parte con difficoltà per Juric, che dopo 12 minuti perde Zalewski per infortunio, sostituito da Bellanova. Al 15’ il Toro si rende pericoloso con Vlasic, ma la conclusione termina sul fondo. La risposta della Dea arriva subito con Krstovic, fermato da Israel.

Alla mezz’ora altro contrattempo per gli ospiti: esce Hien per un problema muscolare, sostituito da Ahanor. Poco dopo, però, l’Atalanta prende il controllo:

al 31’ Krstovic sblocca il match con un diagonale vincente;

sblocca il match con un diagonale vincente; al 35’ è Sulemana a firmare il raddoppio dopo un’azione convulsa in area;

a firmare il raddoppio dopo un’azione convulsa in area; al 38’ ancora Krstovic punisce un errore in impostazione di Asllani e completa la doppietta.

La reazione granata e il rigore fallito

Nella ripresa il Torino prova a rientrare in partita con i tentativi di Simeone, fermato sempre da un attento Carnesecchi. Al 72’ arriva l’occasione migliore: dopo un on-field review l’arbitro assegna un calcio di rigore per fallo di Kossounou su Coco. Dal dischetto si presenta Zapata, ma il colombiano si fa respingere il tiro da Carnesecchi, confermando la serata storta dei granata.

Il bilancio

Con questo successo, l’Atalanta conferma il proprio momento positivo e rilancia le ambizioni europee. Il Torino, invece, incassa una sconfitta pesante, maturata soprattutto nei primi 45 minuti, e dovrà reagire per non compromettere la propria corsa in campionato.

