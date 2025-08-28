L’automobilista avrebbe lasciato la propria Mercedes nel parcheggio del centro commerciale, a pochi passi dall’aeroporto, per poi imbarcarsi su un volo e partire per le vacanze estive. Un “trucco” per evitare di pagare i costi dei parcheggi ufficiali dell’aeroporto, ma che non è passato inosservato. Giorno dopo giorno, i passanti hanno iniziato a notare quell’auto ferma sempre nello stesso posto, ricoperta di polvere. Cosa ha trovato il proprietario dell’auto al suo rientro?

Scritte ironiche e foto virali sul web

La Mercedes è presto diventata un fenomeno virale: sui vetri e sul cofano sono apparse scritte sarcastiche come “Buon rientro”, mentre sui social circolavano foto e commenti pungenti sulla trovata dell’automobilista. Nel frattempo, le multe si accumulavano: «Un’auto abbandonata per un mese in un parcheggio pubblico è un insulto al buon senso», commentano alcuni utenti. L’episodio ha riportato alla luce un problema noto: l’uso improprio dei parcheggi del centro commerciale da parte di viaggiatori diretti all’aeroporto.

La trovata del “furbetto” e il parcheggio abusivo

L’episodio è accaduto a Bergamo: è stato un ritorno dalle vacanze davvero amaro per l’automobilista, che al rientro ha trovato la sua Mercedes ricoperta di polvere e di multe. L’auto, lasciata per un mese intero nel parcheggio del centro commerciale Oriocenter per evitare i costi dell’aeroporto Orio al Serio, è diventata un caso virale sul web. Tra scritte ironiche e sanzioni accumulate giorno dopo giorno, la bravata rischia di costargli molto cara. Ma quanto?

