Home | La Roma supera il Parma 2-1 con Hermoso e Dovbyk e aggancia il Napoli in vetta alla serie A

Roma-Parma 2-1. Il match tra giallorossi e ducali parte con un colpo d’ansia per Gasperini: dopo soli cinque minuti, l’infortunio di James Ferguson costringe l’allenatore a una sostituzione anticipata. Il Parma, dal canto suo, non si limita ad attendere, mostrando dinamismo e intraprendenza soprattutto nel primo tempo.

VINCIAMO NOI! 💛❤️



Decidono i gol di Hermoso e Dovbyk nella ripresa! ⚽️⚽️#RomaParma pic.twitter.com/UG1uGLns7W — AS Roma (@OfficialASRoma) October 29, 2025

Primo tempo equilibrato, ma senza gol

Nel corso della prima frazione la Roma prova a controllare il gioco con possesso palla e ampiezza, mentre il Parma riesce a rendersi pericoloso in un paio di occasioni. Al 35’ una palla filtrante mette in difficoltà la difesa di casa, ma il risultato resta sullo 0-0 fino all’intervallo.

Ripresa decisiva: due gol e il sorpasso

Alla ripresa la Roma alza il ritmo e al 60′ sblocca la partita con il primo gol in Serie A di Pau Hermoso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore spagnolo colpisce di testa e batte il portiere avversario.

All’82′ arriva il raddoppio con Artem Dovbyk, bravo a controllare un pallone sporco in area e a firmare con un sinistro preciso il 2-0 che sembra chiudere la gara.

Il Parma accorcia, ma la rimonta sfuma

Il Parma non si arrende e all’87′ trova il gol della bandiera con Matteo Circati, che approfitta di un momento di disattenzione della retroguardia romanista. Nonostante il tentativo finale degli ospiti, la Roma tiene e conquista tre punti fondamentali.

Implicazioni in chiave classifica

Con questo successo la Roma si porta momentaneamente al primo posto in classifica, rilanciando le proprie ambizioni stagionali e confermando la crescita del gruppo.

Il Parma esce dal campo con qualche rimpianto: la prestazione è stata coraggiosa, ma la mancanza di concretezza nei momenti chiave ha fatto la differenza.

Leggi anche: