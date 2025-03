Home | La Roma di Ranieri non si ferma più: a Empoli basta un gol lampo di Soulé, settimo posto agguantato

Empoli-Roma 0-1, al “Castellani” basta un lampo di Soulé ai giallorossi per conquistare i tre punti e il settimo posto in classifica. La rimonta della Roma, frutto del gran lavoro di Claudio Ranieri, continua a suon di vittorio e ora la zona coppe è vicinissima.

Finisce così, con il gol di Soulé in apertura.



Vinciamo la quinta partita consecutiva in campionato, dodicesimo risultato utile di fila. Bene così 💛 ❤️#EmpoliRoma pic.twitter.com/odNSwcpjwk — AS Roma (@OfficialASRoma) March 9, 2025

La gara si sblocca dopo appena 23 secondi: palla persa dagli azzurri, Salah-Eddine crossa in mezzo e Soulé controlla e calcia di prima, infilando l’angolo imprendibile per Silvestri. Un avvio shock per l’Empoli, che fatica a reagire e raramente impensierisce Svilar. La Roma controlla senza affanni, anche se un paio di leggerezze di Salah-Eddine fanno infuriare Ranieri, che richiama la squadra alla massima concentrazione.

Occasioni giallorosse, ma il raddoppio non arriva

Il primo a sfiorare il raddoppio è Pellegrini: al 22′, su sponda di Shomurodov, il capitano giallorosso calcia a botta sicura ma non centra lo specchio. Al 32′, i ruoli si invertono: Pellegrini stoppa magistralmente e serve Shomurodov, che opta per la potenza anziché la precisione e colpisce la traversa. L’Empoli rischia grosso anche al 40′, quando Koné scambia e si ritrova solo davanti a Svilar, supera il portiere ma da posizione defilata colpisce il palo.

Ripresa senza scossoni: la Roma tiene e vince

D’Aversa prova a cambiare l’inerzia con gli ingressi di Sambia e Kouamé, ma la prima grande occasione del secondo tempo è ancora giallorossa: Saud pennella un cross preciso per Pellegrini, che di testa chiama Silvestri a un grande intervento.

L’ultima mezz’ora scorre senza particolari emozioni, complice anche il ritmo spezzettato dai cambi. L’ultima chance è per Dovbyk al 90′, ma l’ucraino si fa ipnotizzare da Silvestri in uscita. Finisce 1-0 per la Roma, che ritrova i tre punti e continua la sua rincorsa europea.

