Novelli sposi: la famosa coppia di “Uomini e Donne” ha finalmente detto sì! (VIDEO)

Un giorno attesissimo e raccontato a lungo sui social ha finalmente preso vita tra abiti da sogno, promesse scritte col cuore e una location incantevole. Due volti amatissimi del piccolo schermo hanno deciso di suggellare il loro amore in una cerimonia che ha il sapore dell’intimità e dell’autenticità. Emozioni, ricordi commossi e una figlia tra le braccia: ecco cosa è successo davvero nel matrimonio più tenero di questa stagione.

Matrimonio da sogno per i due ex di Uomini e Donne

La coppia vip, conosciutasi davanti alle telecamere del noto dating show condotto da Maria De Filippi, ha pronunciato il fatidico “sì” in una cornice mozzafiato: la Valle di Badia, nel cuore della campagna toscana. Un evento riservato, pensato per pochi affetti sinceri, amici storici e parenti stretti, come i due protagonisti avevano anticipato a Verissimo, dove avevano raccontato con entusiasmo l’attesa per questo giorno speciale. Nessun clamore eccessivo, solo l’atmosfera perfetta per celebrare un’unione nata sotto i riflettori ma cresciuta lontano dai riflessi mediatici.

Proposta di matrimonio in riva al mare

Tutto era cominciato con una proposta di matrimonio che ha fatto sciogliere il cuore dei fan. In un video condiviso su Instagram, si vede l’ex tronista di Uomini e Donne inginocchiarsi in una location mozzafiato sul mare, stringendo tra le braccia la loro figlia Allegra, presente come tenerissima testimone inconsapevole di un momento tanto simbolico. L’atmosfera è quella giusta: la spiaggia, il tramonto e un amore che parla da sé.

A colpire è soprattutto la didascalia del post, carica di emozione e spontaneità: “Mi ero preparato un grande discorso che ovviamente non sono riuscito a fare. Poche volte mi hanno tremato le gambe ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito, ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare te le ho fatte… Vi amo ogni oltre cosa… sarò sempre accanto a voi.” Un momento che ha segnato l’inizio del conto alla rovescia verso quel “sì” pronunciato pochi mesi dopo, davanti agli amici e agli affetti più cari.

