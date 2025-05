La famosa accoltellata dal fidanzato in diretta, lei lo aveva lasciato

Sembrava una diretta come tante. Una di quelle in cui un influencer si collega con i propri fan per raccontare la giornata, rispondere a qualche domanda o semplicemente condividere momenti di vita. E invece, quello che è successo pochi giorni fa in Brasile ha lasciato senza fiato chiunque fosse collegato. Un evento trasmesso in tempo reale, di fronte a migliaia di spettatori, si è trasformato in una scena di puro orrore.

L’attacco: dieci coltellate in diretta streaming

Luna Ambrozevicius Abrahao, content creator brasiliana di 22 anni, era in diretta da San Paolo quando è stata aggredita brutalmente dal suo ex compagno, Alex Oliveira. Secondo quanto ricostruito dai media locali, la ragazza si trovava nel mezzo di una conversazione online quando l’uomo è entrato nella stanza, dando inizio a un confronto acceso.

Pochi istanti dopo, l’escalation: Alex si è avventato su Luna con un coltello, colpendola alla testa, alla schiena, alla mano e perfino al piede. Dieci coltellate in totale, così violente da spezzare la lama. I frame della diretta, che sono stati condivisi e commentati ovunque, mostrano Luna mentre urla, mentre il sangue si sparge ovunque, mentre la lama spezzata resta lì, accanto al suo corpo ferito.

Una rottura non accettata: il movente

Il gesto ha un precedente chiaro. Pochi giorni prima dell’aggressione, Luna aveva deciso di chiudere la relazione con Oliveira, una decisione che, secondo le prime ricostruzioni, lui non ha mai accettato. La relazione, da tempo turbolenta, era segnata da litigi continui e segnalazioni di comportamenti violenti. I vicini di casa parlano di urla frequenti, discussioni furiose, tensioni costanti. Eppure nulla aveva fatto presagire un gesto così estremo, così crudo, così pubblico.

