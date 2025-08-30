Kean-Fiorentina, ufficiale il rinnovo fino al 2029. Stipendio raddoppiato e clausola da 62 milioni

Il comunicato ufficiale è arrivato e la notizia è ora definitiva: Moise Kean ha esteso il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029. Questo prolungamento non solo consolida il legame tra il talentuoso attaccante e la squadra viola, ma testimonia anche la sua eccezionale stagione 2024/25, durante la quale ha segnato 25 gol in 44 partite tra Serie A, Coppa Italia e Conference League.

Un rinnovo significativo

La trattativa per il rinnovo, come riportato da Firenzeviola, ha portato a modifiche sostanziali nel contratto di Kean. La clausola rescissoria, che prima si attestava sui 52 milioni di euro, è stata alzata a 62 milioni di euro, un chiaro segnale del valore che la società attribuisce al giocatore. Parallelamente, anche il suo stipendio ha subito un notevole adeguamento, passando da 2,2 milioni a oltre 4 milioni di euro netti, ai quali si aggiungono dei bonus. Queste cifre dimostrano l’importante sforzo economico compiuto dalla Fiorentina per trattenere uno dei suoi elementi chiave e per blindarlo in vista del futuro.

Le parole del presidente e dell’attaccante

Sia il Presidente Rocco Commisso che Moise Kean hanno espresso la loro grande soddisfazione per l’accordo raggiunto. Commisso ha rivelato che la volontà di prolungare il contratto del giocatore era forte sin dall’incontro avvenuto a Cagliari lo scorso 21 aprile, dove ha percepito l’affetto e la gratitudine di Kean verso la società e la città di Firenze. Il presidente ha sottolineato come la scelta di rinnovare il contratto sia stata fatta “per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.

D’altra parte, anche Moise Kean ha voluto ringraziare il Presidente Commisso e tutta la dirigenza per la fiducia e il supporto costante. L’attaccante ha sottolineato l’impegno massimo profuso per ripagare la fiducia della società e ha voluto ringraziare i tifosi, il cui sostegno e affetto sono stati fondamentali per i successi della scorsa stagione. Kean ha concluso le sue dichiarazioni affermando che l’amore per i colori viola sarà per lui una forte motivazione per fare ancora meglio nella stagione appena iniziata, insieme all’allenatore e ai suoi compagni di squadra.

