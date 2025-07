Kate, il piano di William sulla malattia: “Dove vanno ora”

Anche i reali hanno bisogno di una pausa. Kate Middleton e il principe William hanno scelto di trascorrere la loro vacanza estiva tra mare e natura, portando con sé i tre figli e i genitori di lei. Tra relax nella natura e tempo di qualità in famiglia, il soggiorno dei reali britannici sembra perfetto per ricaricare le energie. Ma dietro le immagini idilliache, non mancano le polemiche: a sollevarle, ancora una volta, è la principessa Anna, che critica il comportamento del nipote.

Cefalonia, rifugio di pace per la royal family

La scelta della destinazione non è casuale. Kate Middleton ha più volte sottolineato quanto il contatto con la natura sia fondamentale per il benessere, soprattutto dopo il difficile percorso medico affrontato nei mesi scorsi. “La natura rappresenta uno spazio vitale in cui ritrovare equilibrio, pace e connessione in un mondo frenetico“, ha dichiarato la principessa del Galles in più occasioni.

Il principe William condivide appieno questa visione e, secondo una fonte vicina alla coppia, ha deciso di dedicarsi totalmente alla famiglia, considerandola oggi la sua priorità assoluta. Passeggiate, tempo all’aperto, momenti lontani dai riflettori: è questo il nuovo stile di vita che i principi di Galles vogliono abbracciare, specie dopo aver superato mesi difficili segnati dalla malattia.

Una vacanza allargata: con loro anche i Middleton

A far compagnia alla coppia reale e ai piccoli George, Charlotte e Louis, anche Carole e Michael Middleton, i genitori di Kate. Sempre presenti nei momenti privati e nei viaggi della coppia, i nonni materni si sono dimostrati nel tempo una presenza stabile e discreta.

Il viaggio in Grecia, dunque, si è trasformato in una vera e propria vacanza di famiglia, all’insegna della condivisione e del recupero degli affetti più stretti. Una dinamica ormai consolidata nei Middleton-Wales, che vedono nella dimensione familiare un rifugio sicuro, lontano dagli impegni ufficiali.

