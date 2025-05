Kata, gli ultimi aggiornamenti a quasi 2 anni dalla scomparsa: quale pista si segue

A quasi due anni dalla scomparsa della piccola Kata, avvenuta il 10 giugno 2023 a Firenze, il mistero rimane fitto e le indagini continuano senza sosta. La Procura di Firenze continua a lavorare con ogni mezzo possibile per risolvere il caso.

Kata scomparsa

La bambina, di origine peruviana, viveva con la sua famiglia nell'ex hotel Astor, una struttura occupata abusivamente da diverse famiglie. Quel giorno, Kata stava giocando nel cortile dell'edificio quando è sparita nel nulla. Inizialmente, si pensava a un allontanamento volontario, ma con il passare delle ore e l'assenza di notizie, è emersa l'ipotesi di un rapimento. Una vicina ha riferito di aver sentito una bambina piangere e chiamare la mamma, ma in un ambiente così affollato e rumoroso, non ha dato peso all'evento. Le autorità hanno avviato una vasta operazione di ricerca, analizzando oltre 1.500 telecamere di sorveglianza in città e ispezionando l'ex hotel con l'ausilio di tecnologie avanzate, ma senza risultati concreti. Sono passati ormai due anni dalla scomparsa e molti si chiedono a che punto siano le indagini.