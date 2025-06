Juventus-Wydad: pronostico, statistiche e quote imperdibili

Il Mondiale per Club 2025 prosegue con la seconda giornata della fase a gironi che vede protagonista la sfida tra Juventus e Wydad. Dopo l’esordio vincente contro l’Al Ayn, la formazione bianconera si prepara ad affrontare i marocchini con l’obiettivo di consolidare il primato nel girone e ottenere la qualificazione anticipata ai quarti di finale. L’attenzione degli appassionati è alta, sia per le prestazioni dei giocatori sia per le possibili implicazioni sulle scommesse sportive legate all’evento.

Juventus favorita: statistiche, formazione e quote della sfida

La Juventus, allenata da Tudor, si appresta a disputare la seconda partita del girone con una situazione di vantaggio. Dopo il rotondo 5-0 inflitto all’Al Ayn, i bianconeri puntano a mantenere la porta inviolata e a conquistare altri tre punti contro il Wydad. Ecco i punti chiave da considerare:

è reduce da una vittoria netta, mostrando solidità difensiva e grande efficacia offensiva. Il Wydad ha creato qualche difficoltà al Manchester City nella gara d’esordio, ma resta sulla carta inferiore rispetto ai bianconeri.

Le quote dei principali operatori vedono la Juventus ampiamente favorita: la vittoria è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica, 1.18 su Snai. Il segno “NO GOL” (cioè almeno una squadra non segna) è a 1.43 su Goldbet e Lottomatica.

Le probabili formazioni sono le seguenti:

Juventus (3-4-2-1) Wydad (4-5-1) Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani Benadid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutbouil, Moufi; Amrabat, Zemraroui, Moubarik, Lorch; Mailuda

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, grazie alla partnership con la FIFA. Tutti gli utenti registrati potranno seguire gratuitamente l’incontro.

In conclusione, la Juventus parte con i favori del pronostico per questa sfida contro il Wydad e, salvo sorprese, dovrebbe conquistare la vittoria senza subire gol. Le principali quote indicano chiaramente la superiorità della squadra italiana, con il segno 1 tra 1.18 e 1.22 e l’opzione “NO GOL” ben quotata. Segui le nostre analisi esclusive e resta aggiornato sulle statistiche e i pronostici dei prossimi incontri del Mondiale per Club!