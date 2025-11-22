Juventus, voce clamorosa: c’è una trattativa aperta per Yildiz

Da settimane alla Juventus, oltre che di mercato di Gennaio e dell’arrivo di Luciano Spalletti in sostituzione di Igor Tudor, si parla del futuro di uno dei giocatori più talentuosi e rappresentativi della rosa bianconera: Kenan Yildiz. Ma ora, a preoccupare i tifosi bianconeri ci sarebbe un’indiscrezione dell’ultima ora.

Gli occhi dell’Arsenal sono puntati su Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da Caughtoffside, i dirigenti dei Gunners avrebbero incontrato a Torino l’agente del fuoriclasse turco, Jorge Mendes, per sondare il terreno e valutare la possibilità di portare l’attaccante alla corte di Mikel Arteta.

L’obiettivo del club inglese sarebbe quello di rinforzare il reparto offensivo, già formato da Eze, Saka e Trossard, con l’aggiunta di un talento di grande prospettiva. E Yildiz, in questo senso, è visto dai Gunners come il giocatore perfetto per lo scopo.

La Juventus, da parte sua, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo giovane talento, ma secondo le indiscrezioni inglesi la prospettiva di giocare in Premier potrebbe cambiare le carte in tavola. In caso di rottura con il club bianconero, in ogni caso, servirebbero tra i 90 e i 100 milioni di euro per assicurarsi Yildiz.

Nei giorni scorsi anche Giorgio Chiellini ha cercato di rassicurare tifosi e addetti ai lavori sul futuro del giocatore, ma al momento non è ancora stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, che scadrà il 30 giugno 2029. La trattativa resta dunque aperta, con l’Arsenal pronto a muoversi in vista delle prossime sessioni di mercato.

