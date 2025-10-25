Juventus, Tudor prepara la sfida con la Lazio: “Serve più coraggio offensivo, ma con equilibrio”

C’è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri sulla strada della Juventus, che nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A va a caccia di punti e gol dopo un periodo difficile. I bianconeri non segnano da quasi un mese e arrivano alla sfida con due sconfitte consecutive, contro Como e Real Madrid, oltre allo 0-0 con il Milan prima della sosta. Alla vigilia del match, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e anticipando possibili novità tattiche.
Tudor: “Possibile una Juve più offensiva”
Il tecnico croato non esclude cambi di modulo e interpreti per dare maggiore incisività alla manovra offensiva:
“Potrebbe servire giocare con più giocatori offensivi tutti insieme – ha spiegato Tudor –. Con Yildiz, Chico e due attaccanti. È una soluzione possibile, ma sapendo che si rinuncia a qualcosa dal punto di vista difensivo. Serve il giusto equilibrio”.
Un’idea che testimonia la volontà di dare una scossa alla squadra dopo settimane di difficoltà in zona gol.
“La squadra è motivata, ho fiducia nei nuovi”
Sul momento del gruppo e sui nuovi acquisti, Tudor si è mostrato fiducioso:
“La squadra è motivata e vogliosa di fare una bella gara, conoscendo il momento e le qualità dell’avversaria. Ci siamo preparati bene. I nuovi? Nessun problema. Tutti hanno le loro qualità, io valuto di partita in partita. Serve solo tempo per adattarsi al campionato e ai compagni”.
Yildiz e il paragone con Del Piero
Impossibile non parlare di Kenan Yildiz, talento più luminoso della Juve attuale, spesso accostato a Del Piero:
“I paragoni sono delicati, era un altro calcio. Alex ha fatto la storia, Kenan è praticamente al primo anno da protagonista. È un grande giocatore, gioca sempre dall’inizio, ma deve gestire la pressione e i ritmi. È normale non essere sempre al top, fa parte della crescita”.
“Esonero? Paura zero”
Tudor ha anche risposto alle domande sul suo futuro, mostrandosi sereno nonostante le voci su un possibile esonero:
“Paura zero. Io me la godo anche nelle difficoltà, con lucidità. Mi metto sempre in discussione, passo le giornate a cercare soluzioni. Il mio futuro è solo la prossima partita”.
Attacco, leadership e mentalità
Il tecnico ammette la mancanza di continuità nel reparto offensivo e una certa fragilità caratteriale del gruppo:
“Gli attaccanti avrebbero bisogno di giocare più partite di fila. Potremmo provare con più giocatori offensivi, ma rinunciando a un po’ di solidità difensiva. È un equilibrio delicato.
La personalità è anche una questione generazionale: oggi ci sono ottimi giocatori, ma serve tirarla fuori. Ci lavoro ogni giorno, anche su aspetti come i calci piazzati”.
Tra i leader indicati da Tudor spiccano Locatelli, Perin, Thuram, Yildiz, Vlahovic e David, mentre su Zhegrova il tecnico ha invitato alla prudenza:
“Ha una pubalgia fastidiosa, dobbiamo gestirlo con cautela e utilizzarlo nei momenti giusti”.
“Contro la Lazio voglio qualcosa in più”
Guardando alla sfida con la Lazio, Tudor chiede una prova di maturità:
“Vogliamo fare qualcosa di più rispetto a Madrid, dove abbiamo fatto comunque una buona partita. La Lazio è un avversario di livello, serviranno intensità e lucidità per ritrovare fiducia e risultati”.
Una Juventus dunque pronta a cambiare volto per uscire dal momento negativo: più coraggio in avanti, ma sempre nel segno dell’equilibrio che per Tudor resta la chiave di tutto.
