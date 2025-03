Juventus, ore decisive per la panchina: Motta sempre più vicino all’esonero, arriva Tudor

La Juventus ha deciso di non aspettare oltre e nelle prossime ore ufficializzerà l’esonero di Thiago Motta. Il club bianconero ha già individuato il suo sostituto: sarà Igor Tudor a prendere in mano la squadra, con l’ex difensore che ha superato la concorrenza di Roberto Mancini.

🚨❌ Confirmed: Thiago Motta has just been sacked by Juventus. It’s over.



Igor Tudor will be the new head coach, as reported this week. ⚪️⚫️✅ pic.twitter.com/xDKSGKeYyF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2025

Tudor, ritorno alla Juventus con un contratto a breve termine e una clausola sul Mondiale per Club

L’allenatore croato, che ha vestito la maglia della Juventus per sette stagioni e che è già stato vice di Andrea Pirlo nel 2020-21, ha accettato un accordo fino a giugno con un’opzione per un’ulteriore stagione fino al 2026. Decisiva la sua disponibilità a traghettare la squadra in questi ultimi mesi della stagione.

Tudor è atteso a Torino domenica sera (oggi, ndr) e, salvo sorprese, guiderà già l’allenamento di domani, in vista del match contro il Genoa in programma sabato 29 marzo. Il suo vice sarà Ivan Javorcic, ex allenatore del Venezia e già collaboratore di Tudor alla Lazio.

Nel contratto di Tudor è presente una clausola che permetterebbe alla Juventus di sostituirlo già a giugno, prima del Mondiale per Club negli Stati Uniti, per puntare direttamente su un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Le motivazioni della scelta: un futuro ancora da scrivere

La Juventus ha deciso di affidarsi a Tudor per avere più tempo e libertà nella scelta del tecnico che guiderà il progetto bianconero nelle prossime stagioni. La conferma del croato dipenderà dai risultati ottenuti, in particolare dalla qualificazione alla prossima Champions League.

La candidatura di Roberto Mancini, fortemente sostenuta da Cristiano Giuntoli e Giorgio Chiellini, non ha convinto la proprietà. L’ex CT della Nazionale voleva garanzie su un progetto a lungo termine, mentre la Juventus cercava un’opzione più flessibile. Di fronte a questa divergenza di vedute, il club ha preferito virare su Tudor.

