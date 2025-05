Home | Juventus, a Igor Tudor non basterà la qualificazione in Champions: cosa deve fare per restare

Juventus, la volata finale per la Champions League si è trasformata in un autentico intrigo. La sconfitta della Roma a Bergamo ha riaperto tutto: oltre ai bianconeri, Lazio, Bologna, Roma e persino il Milan – almeno aritmeticamente – restano in corsa per l’ultimo pass europeo. Ma in casa bianconera, il discorso va ben oltre la classifica.

Reduce dal pari beffa con la Lazio, la #Juventus si appresta ad affrontare l'Udinese nel match valevole per la 37esima giornata di Serie A.



Il tecnico bianconero Igor #Tudor dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva e non solo https://t.co/nx8tCcg62Q — Fantacalcio (@Fantacalcio) May 13, 2025

Dopo il beffardo 1-1 con la Lazio, Igor Tudor sa di giocarsi il tutto per tutto. La qualificazione alla Champions non è solo un obiettivo: è anche il requisito minimo per sperare nella riconferma sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato, subentrato in corsa, ha ridato intensità alla squadra, ma il suo futuro resta appeso a un filo. E quel filo non si chiama solo Champions.

Secondo indiscrezioni di mercato, nemmeno un quarto posto potrebbe garantire a Tudor la panchina per la stagione 2025/26. Il board bianconero, infatti, valuta con attenzione anche il potenziale impatto della Juventus al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Un palcoscenico globale, dove i bianconeri (insieme all’Inter) si misureranno con l’élite del calcio internazionale.

A complicare i piani del tecnico ci sono gli infortuni e un ambiente che da inizio anno non è mai stato sereno. Alcuni giocatori, tra cui Douglas Luiz, sembrano poco convinti dal progetto e il clima nello spogliatoio non è dei più compatti. Tudor, però, ha una carta forte in mano: il calendario.

Domenica arriva l’Udinese, squadra che il tecnico conosce bene, avendola allenata in passato. Un incrocio dal sapore personale e carico di significato. Almeno sulla carta, Tudor ha il suo destino tra le mani. Ma la sensazione è che, per restare sulla panchina della Juventus, dovrà fare molto di più che arrivare quarto in campionato. Dovrà convincere. E lasciare il segno.

