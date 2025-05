Serie A, la lotta Champions è un thriller: chi è favorito e le regole in caso di arrivo a pari punti

Serie A, mancano solo due giornate, eppure sembrano un’eternità. Il quarto posto è in bilico, una roulette russa a cinque: Juventus, Lazio, Roma, Bologna e Milan sono tutte ancora in corsa, aggrappate a un sogno che vale milioni. In tre sono già salite sul treno della Champions: Napoli, Inter e da ieri Atalanta hanno già staccato il biglietto. Ma c’è ancora un posto da assegnare. E gli incroci sono da brivido.

I bianconeri, a oggi, sono i meglio piazzati. Condividono il quarto posto con la Lazio, ma la classifica avulsa, che mette in fila gli scontri diretti, al momento sorride alla squadra di Tudor. Non solo: il calendario, a questo punto, sembra il più favorevole fra quelli di tutte le contendenti.

Dopo aver affrontato gli incontri più complicati con le trasferte di Bologna e Roma con la Lazio, la Juventus ha davanti a sé un finale sulla carta più agevole: Udinese in casa e Venezia in trasferta. Avversarie più morbide, soprattutto l’Udinese. Mentre il Venezia all’ultima potrebbe trovarsi in piena bagarre per salvarsi. E la Juve non può più sbagliare. (continua dopo la foto)

Il pareggio con la Lazio, arrivato al 96’, ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche un tesoretto: Milan e Atalanta hanno fatto il lavoro sporco per i bianconeri, fermando Roma e Bologna. Così, pur senza vincere, la Juventus è rimasta padrona del proprio destino. Basterà vincere le ultime due? Forse sì. Ma in questa Serie A piena di sorprese, il margine d’errore è pari a zero.

La Lazio è quella che rischia di più. Prima di chiudere in casa con il Lecce, dovrà affrontare l’Inter a San Siro, una gara diventata ancora più difficile dopo i risultati di domenica scorsa. I nerazzurri sono tornati in corsa per lo scudetto, sono carichi per l’euforia europea e a San Siro il clima sarà rovente. Baroni è chiamato a realizzare un capolavoro, se vorrà restare in corsa.

La Roma è aggrappata a un’ultima speranza, che passa dalla partita di ritorno con il Milan all’Olimpico. Anche i giallorossi, però, hanno pagato caro gli scontri diretti persi: Atalanta, Bologna, Juventus e Lazio hanno numeri migliori. E la classifica avulsa, in caso di parità, potrebbe condannarla.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, sembra aver esaurito la benzina proprio sul più bello. L’1-1 interno con la Juve ha lasciato rimpianti, la sconfitta con il Milan è stata probabilmente decisiva. Ora serve un miracolo. E il Milan? Quattro vittorie nelle ultime cinque, una corsa rabbiosa ma forse tardiva. Troppo tardi? Probabilmente sì, perché basta una sola vittoria di Juventus o Lazio nelle ultime due per cancellare ogni speranza. (continua dopo la foto)

A parità di punti, sarà la classifica avulsa a decidere. E al momento, la Juventus è in vantaggio su quasi tutti, tranne che con la Roma con la quale ha ottenuto due pareggi. Quindi anche in caso di arrivo a pari punti i bianconeri restano favoriti. Occhio però: se dovessero arrivare diverse squadre a pari punti, le combinazioni sarebbero un rebus.

La corsa alla Champions è entrata nel suo atto finale, ma una sola delle squadre in corsa potrà esultare. Per le altre ci potrà essere il “paracadute” Europa League, la Conference o addirittura niente. Il destino si gioca sui dettagli: la Juventus, per ora, è davanti. Ma non ha un vantaggio da amministrare, deve vincere le ultime due partite: in quel caso sarebbe sicuramente qualificata.

Se invece i bianconeri dovessero sbagliare uno degli ultimi due appuntamenti, al termine dei 180 minuti mancanti da qui alla fine della stagione potremmo trovarci davanti a una situazione inedita. E a decidere la quarta classificata sarebbero questi criteri: scontri diretti, classifica avulsa (in caso di tre o più squadra a parimerito), differenza reti negli scontri diretti, differenza reti complessiva, numero di gol segnati complessivi e, ma questo è un caso praticamente impossibile, sorteggio.

