Juventus, corsa per completare la difesa: i due nomi in pole position

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, mentre i tifosi attendono il colpo che possa accendere l’estate bianconera. Igor Tudor ha indicato le priorità, la dirigenza lavora senza sosta: cessioni pesanti per fare cassa, innesti mirati per alzare il livello della rosa. Le ultime settimane hanno mostrato una squadra in costruzione, pronta a cambiare volto, e l’ambiente juventino attende ancora quei rinforzi capaci di fare la differenza sulle corsie e in attacco.

I movimenti in uscita sono già ben avviati. Douglas Luiz, impiegato soltanto per pochi minuti nell’amichevole di Bergamo contro l’Atalanta, si avvicina al Nottingham Forest: la trattativa, inizialmente bloccata, ha ripreso vigore e appare ben indirizzata. Stesso discorso per Nico Gonzalez, titolare senza brillare contro la Dea, destinato all’Atletico Madrid di Simeone.

Due addii che potrebbero garantire alla Juventus un tesoretto tra i 60 e i 70 milioni, cifra che aprirebbe le porte sia all’acquisto a titolo definitivo di Randal Kolo Muani, vera priorità di Tudor, sia a un altro innesto di spessore sulle fasce.

La corsa al nuovo esterno resta serrata. Nahuel Molina dell’Atletico Madrid è il nome in cima alla lista: laterale affidabile, 27 anni, nel pieno della maturità calcistica, con un Mondiale vinto nel 2022 e due Coppe America in bacheca. I dialoghi con il club spagnolo sono ripresi e il prezzo fissato a 25 milioni non spaventa, anche se l’operazione va chiusa in parallelo alla cessione di Gonzalez.

Alle spalle dell’argentino resta Arnau Martinez, 21enne del Girona, profilo giovane e versatile, valutato circa 15 milioni. Ma nelle ultime ore è tornato caldo anche il nome di Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lilla, già sondato in passato da Cristiano Giuntoli. Non un laterale a tutta fascia come Molina o Martinez, ma un giocatore offensivo capace di agire nei tre davanti o alle spalle delle punte, caratteristiche che lo rendono simile a Nico Gonzalez.

Zhegrova, rimasto fuori anche dalla panchina nell’ultima sfida di Ligue 1 contro il Brest, è ormai ai margini del progetto tecnico: paga il rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Il Lilla però non fa sconti e chiede 20-25 milioni, valutazione giudicata alta non solo dalla Juventus, ma anche dal Marsiglia, che al momento è più avanti nei contatti.

La Vecchia Signora resta vigile e può contare sulla diplomazia del nuovo direttore generale Damien Comolli, forte di ottimi rapporti con il presidente del club francese, Olivier Letang. Il mercato bianconero ruota attorno a un equilibrio delicato: vendere prima di comprare, scegliere con lucidità i profili giusti, senza cedere alla fretta.

Con Koopmeiners ormai destinato alla mediana e Matt O’Riley opzione low cost come alternativa, la priorità resta dare a Tudor un esterno pronto subito. Molina resta il preferito, ma la Juventus continua a tenere vive le piste Martinez e Zhegrova: la fascia destra del futuro è ancora tutta da disegnare.

