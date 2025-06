Juventus – Al Ain: pronostico e statistiche Mondiale Club 2024

Il Mondiale per Club 2024 rappresenta un’importante occasione per la Juventus, che si appresta a vivere questa avventura negli Stati Uniti. La squadra guidata da Igor Tudor dovrà confrontarsi nella fase a gironi con avversarie di rilievo internazionale, tra cui spicca l’Al Ain, prestigiosa realtà degli Emirati Arabi Uniti. Analizzare le statistiche e i recenti risultati delle avversarie è fondamentale per comprendere il livello della competizione e per valutare correttamente le dinamiche delle prime sfide.

Al Ain: statistiche e minacce per la Juventus al Mondiale

L’Al Ain è considerata la “regina” del calcio negli Emirati Arabi Uniti, potendo vantare un palmarès di tutto rispetto:

14 campionati nazionali

9 coppe nazionali

5 supercoppe

2 Champions asiatiche (l’ultima nel 2024)

La partecipazione all’attuale Mondiale per Club è stata conquistata grazie alla vittoria nella recente Champions asiatica, che ha visto l’Al Ain eliminare in semifinale l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, la stagione nazionale è stata meno brillante: la squadra biancoviola ha chiuso al quinto posto e ha cambiato guida tecnica due volte, passando da Hernan Crespo a Leonardo Jardim, per poi affidarsi al serbo Vladimir Ivic.

L’organico vanta elementi di spicco:

Kodjo Laba : attaccante togolese, autore di 140 gol in sei stagioni nel club e 20 con la nazionale

: attaccante togolese, autore di 140 gol in sei stagioni nel club e 20 con la nazionale Alejandro Romero (Kaku) : fantasista, 10 assist nell’ultima stagione

: fantasista, 10 assist nell’ultima stagione Soufiane Rahimi: esterno marocchino, 11 reti in campionato

Tra i pali potrebbe esserci una vecchia conoscenza della Serie A, Rui Patricio, appena arrivato dall’Atalanta, in ballottaggio con il veterano Khalid Eisa (oltre 300 presenze).

Nonostante il valore della rosa, stimato in 46,59 milioni di euro, e la lunga esperienza internazionale, la Juventus parte favorita secondo le principali analisi e pronostici.

La sfida tra Juventus e Al Ain si preannuncia dunque ricca di spunti di interesse, sia per le individualità in campo sia per la posta in palio. La squadra di Igor Tudor deve approfittare del momento per imporsi già dalla prima gara, pur prestando attenzione all’esperienza e alle qualità offensive degli emiratini. Secondo i pronostici, i bianconeri sono dati come favoriti per la vittoria, ma la solidità e l’organizzazione dell’Al Ain potrebbero riservare sorprese.

