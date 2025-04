Juve Stabia-Sampdoria: pronostico e statistiche per la Serie B

La Serie B si appresta a vivere una delle sue sfide più attese della 34esima giornata: Juve Stabia e Sampdoria si affrontano allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia lunedì 21 aprile alle ore 15.00. L’attenzione è alta per due squadre con obiettivi differenti: i campani cercano di consolidare la posizione playoff, mentre i doriani, da poco affidati a Alberico Evani, puntano alla salvezza e a dare continuità dopo l’ultima vittoria.

Statistiche Juve Stabia: imbattuti da cinque turni e quinti in classifica

La Juve Stabia arriva a questo appuntamento forte di una striscia di cinque risultati utili consecutivi, che le hanno permesso di raggiungere il quinto posto in classifica, mantenendo un vantaggio di due punti sul Catanzaro e solo tre lunghezze di distanza dalla Cremonese. La squadra allenata da Guido Pagliuca ha mostrato solidità, come dimostrato nell’ultimo pareggio contro una diretta concorrente. Nei precedenti in Serie B, tra Juve Stabia e Sampdoria si registra un perfetto equilibrio: una vittoria per parte e un pareggio, a conferma dell’incertezza che circonda questa sfida.

La notizia principale riguarda la situazione delle due squadre:

Juve Stabia mira a mantenere il passo per i playoff, grazie anche alla solidità difensiva che ha caratterizzato le ultime uscite.

Sampdoria, invece, ha appena cambiato guida tecnica affidandosi a Evani. L'esordio è stato positivo, con un successo per 1-0 contro il Cittadella che ha permesso ai blucerchiati di salire a 35 punti e avvicinarsi alla zona salvezza.

Le quote dei bookmaker riflettono l’equilibrio della partita:

Esito Quota Vittoria Juve Stabia 2.25 Pareggio 3.00 Vittoria Sampdoria 3.20

Per quanto riguarda il numero di gol, l’opzione Under 2.5 è favorita a 1.53 rispetto all’Over 2.5 (2.25), suggerendo un incontro probabilmente bloccato e attento. Il mercato “Entrambe le squadre a segno” vede il Sì a 1.95 e il No a 1.70. Nelle scommesse sul risultato esatto, l’1-0 per i padroni di casa è quotato a 6.75, mentre lo 0-0 e l’1-1 sono rispettivamente a 7.00 e 6.25. Risultati a favore della Sampdoria, come lo 0-1, salgono fino a quota 8.00.

In conclusione, la sfida tra Juve Stabia e Sampdoria si preannuncia equilibrata, con i padroni di casa leggermente favoriti e gli ospiti pronti a confermare i segnali di ripresa dopo il cambio in panchina. Le quote dei bookmaker testimoniano il bilanciamento tra le due squadre, sia per l’esito finale sia per il numero di gol attesi. Segui i nostri approfondimenti per restare aggiornato su tutte le analisi e le statistiche delle prossime giornate di Serie B!